Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşinden Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e sert tepki: Saygı duy yaşlı adam - Son Dakika
Üye Girişi

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşinden Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e sert tepki: Saygı duy yaşlı adam

12.08.2022 18:23
Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşinden Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e sert tepki: Saygı duy yaşlı adam

Bir taraftarın, "Cristiano Ronaldo'yu alın" talebi üzerine, "Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında" yanıtını veren Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro Perez'den sert tepki geldi. Aveiro, "38 yaşında ama yine iki metreden fazla zıplayabiliyor, 3 dakika orada kalabiliyor ve vücudunda yağ yok. Kendisine saygı duy yaşlı adam" şeklinde konuştu.

Manchester United'dan ayrılmak isteyen ancak hala kendisine kulüp bulamayan Cristiano Ronaldo'nun adı Real Madrid ile anılıyordu. Ancak eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez'in ortaya çıkan son videosu Ronaldo için Real Madrid defterini kapatmıştı. Portekizli yıldızın kız kardeşinden Perez'in videoda söylediği sözlere cevap geldi.

"CRISTIANO MU? YİNE Mİ?"

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir Real Madrid taraftarının Perez'e "Başkanım, Cristiano'yu alın" dediği duyuluyor. Perez ise bu talep karşısında Ronaldo'nun ilerleyen yaşına dikkat çekerek, "Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında." ifadelerini kullanıyor.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'i adeta fırçaladı: Saygı duy yaşlı adam
Katia Aveiro Perez-Cristiano Ronaldo

"KENDİSİNE SAYGI DUY, YAŞLI ADAM"

Sporx'te yer alan habere göre, Real Madrid Başkanı Perez'e dünyaca ünlü yıldızın kız kardeşi Katia Aveiro cevap veren isim oldu. Aveiro, "38 yaşında ama yine iki metreden fazla zıplayabiliyor, 3 dakika orada kalabiliyor ve vücudunda yağ yok. Kendisine saygı duy yaşlı adam" ifadelerini kullandı. Ronaldo geçen sezon United formasıyla 24 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

YORUMLAR
500
Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünde adaylar Benzema, Courtois, De Bruyne! Kazanan isim İstanbul'da belli olacak Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünde adaylar Benzema, Courtois, De Bruyne! Kazanan isim İstanbul'da belli olacak Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında... Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında...

Cristiano Ronaldo, Florentino Perez, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşinden Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e sert tepki: Saygı duy yaşlı adam - Son Dakika


Son Dakika
17:55 Fenerbahçe'nin istediği golcü Batshuayi için Chelsea kolaylık sağlıyor
17:37 Bakan Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün olduğu gibi yarın da vermeye devam edecek
17:30 Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünde adaylar Benzema, Courtois, De Bruyne! Kazanan isim İstanbul'da belli olacak
17:14 Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor
18:11 Güzel oyuncu Aslı Enver'in iş adamı sevgilisiyle evleneceği iddia edildi
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
17:02 Bakan Nurettin Nebati'nin kur korumalı mevduatla ilgili sözlerine CHP'li Engin Altay'dan cevap: Desteklemek vatanseverlikse ben değilim
16:59 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! Bakan Murat Kurum'dan sosyal konut açıklaması geldi
17:41 Türkiye'nin konuştuğu Cem Muhammet'ten sevindiren haber! Sağlıklı bir şekilde kilo alıyor
16:23 Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 18:33:32. #1.13#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşinden Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e sert tepki: Saygı duy yaşlı adam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement