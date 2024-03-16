Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti

Real Madrid, LaLiga'nın 29. haftasında Osasuna'yı 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Vinicius Junior'un golüyle hızlı başlayan Real Madrid, Dani Carvajal ve Brahim Diaz'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı 3'e çıkaran Madrid takımı, son dakikalarda İker Munoz'un golüne engel olamadı. Arda Güler ise oyuna son dakikalarda dahil oldu ve direkten dönen bir şut attı.

16.03.2024 20:35  Güncelleme: 20:35
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 29. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 4. dakikada Vinicius Junior'un golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım, 7. dakikada Ante Budimir ile skora eşitliği getirse de 18. dakikada Dani Carvajal'ın golüyle bir kez daha öne geçen Real Madrid ilk yarıyı 2-1 galip kapattı.

Maçın 61. dakikasında Brahim Diaz ve 64. dakikada Vinicius ile farkı 3'e çıkaran Madrid takımı, Osasuna'nın 90+2. dakikada İker Munoz ile attığı golün sonrasında sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da son dakikalarda oyuna girdi.

Karşılaşmanın yıldızı Vinicius'un yerine 85. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler'in 90+3. dakikada uzaklardan şutunda top direkten döndü.

Real Madrid aldığı bu galibiyetle 72 puanla liderliğini sürdürdü.

LaLiga'da birer maçı eksik olan ikinci sıradaki Girona'nın 62, üçüncü Barcelona'nın ise 61 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA

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