Real Madrid, Eder Militao\'nun sözleşmesini 2028\'e kadar uzattı

Real Madrid, Brezilyalı savunma oyuncusu Eder Militao'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Militao, İspanyol ekibiyle 4 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan duyuruda 26 yaşındaki stoper ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı açıklandı. Beş sezon önce Porto'dan Real Madrid'e transfer olan Brezilyalı savunmacı, bu sezon sakatlığından dolayı yalnızca 1 maçta forma giydi. Dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilen Militao, Real Madrid formasıyla 1 Şampiyonlar Ligi; 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası; 2 İspanya Ligi (La Liga); 1 Copa Del Rey ve 3 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu olmak üzere 9 kupa kazandı.

Mart ayında sahalara dönmesi planlanan tecrübeli oyuncu, Real Madrid formasıyla 143 maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.