Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e talip oldu - Son Dakika
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Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e talip oldu

22.06.2023 19:05

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Real Madrid'in talip olduğu açıklandı. Arda'nın sözleşmesindeki 18 milyon euro serbest kalma maddesi sebebiyle Real Madrid'in bu transfer için yarışa dahil olduğu belirtildi. Bu sezon 35 maçta 6 gol ve 7 asist kaydeden Arda Güler, Fenerbahçe'nin önemli isimleri arasında yer alıyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e dünya devi Real Madrid de talip oldu. Eflatun-beyazlılar, genç yıldızı kadrosuna katmak için sınırları zorlayacak.

REAL, DEVREYE GİRDİ

Marca'da yer alan habere göre, Arda'nın sözleşmesinde 18 milyon euro gibi bir serbest kalma maddesinin olması sebebiyle Real Madrid'in de bu transfer için yarışa dahil olduğu kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-lacivertlilerle bu sezon toplamda 35 maça çıkan Arda Güler, söz konusu mücadelelerde 6 gol atıp 7 de asist kaydetti.

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Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e talip oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e talip oldu - Son Dakika
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