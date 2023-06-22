Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e talip oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e dünya devi Real Madrid de talip oldu. Eflatun-beyazlılar, genç yıldızı kadrosuna katmak için sınırları zorlayacak.
Marca'da yer alan habere göre, Arda'nın sözleşmesinde 18 milyon euro gibi bir serbest kalma maddesinin olması sebebiyle Real Madrid'in de bu transfer için yarışa dahil olduğu kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerle bu sezon toplamda 35 maça çıkan Arda Güler, söz konusu mücadelelerde 6 gol atıp 7 de asist kaydetti.
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