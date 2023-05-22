Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a ırkçılık yapan taraftarların stada girişi ömür boyu yasaklandı - Son Dakika
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Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a ırkçılık yapan taraftarların stada girişi ömür boyu yasaklandı

22.05.2023 16:00

Valencia'nın sahasında Real Madrid'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada taraftarların Eflatun-Beyazlıların yıldızı Vinicius Jr.'a yaptığı ırkçılık gündeme oturmuştu. Valencia, ırkçılık yapan taraftarların ömür boyu stadyumdan men edileceğini duyurdu.

La Liga'nın 35. haftasında oynanan Valencia- Real Madrid maçına yıldız futbolcu Vinicius Junior'a yapılan ırkçılık damga vurdu.

VINICIUS JR. ÇILGINA DÖNDÜ

Mücadelenin 71. dakikasında Vinicius Junior, tribünde bir taraftarın kendisine ırkçı söylem ve davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle oyunu durdurdu. Polisin taraftara müdahalesi sonrası devam eden oyunda Vinicius Jr. öfkesine yenik düştü ve rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı. Tribünde birçok taraftar Vinicius Junior'a ırkçı söylemlerde bulunurken, Valencia kulübü yaşananların faturasını kesti.

TARAFTARLAR ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ

Valencia'dan yapılan açıklamada, Vinicius Junior'a ırkçı söylemlerde bulunun taraftarların ömür boyu tribünden men edildiği belirtildi. İspanyol ekibi aynı zamanda taraftarlarının ırkçılığının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, yapılan davranışı kınadı.

Valencia'nın ırkçılık yapan taraftarları statlardan men ettiği açıklama:

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a ırkçılık yapan taraftarlar ömür boyu stattan men edildi
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Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a ırkçılık yapan taraftarlar ömür boyu stattan men edildi Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a ırkçılık yapan taraftarlar ömür boyu stattan men edildi

Vinicius Junior, Real Madrid, Valencia, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a ırkçılık yapan taraftarların stada girişi ömür boyu yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a ırkçılık yapan taraftarların stada girişi ömür boyu yasaklandı - Son Dakika
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