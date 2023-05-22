Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a ırkçılık yapan taraftarların stada girişi ömür boyu yasaklandı

Gündem olan görüntü sonrası herkes aynı soruyu soruyor

La Liga'nın 35. haftasında oynanan Valencia- Real Madrid maçına yıldız futbolcu Vinicius Junior'a yapılan ırkçılık damga vurdu.

VINICIUS JR. ÇILGINA DÖNDÜ

Mücadelenin 71. dakikasında Vinicius Junior, tribünde bir taraftarın kendisine ırkçı söylem ve davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle oyunu durdurdu. Polisin taraftara müdahalesi sonrası devam eden oyunda Vinicius Jr. öfkesine yenik düştü ve rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı. Tribünde birçok taraftar Vinicius Junior'a ırkçı söylemlerde bulunurken, Valencia kulübü yaşananların faturasını kesti.

TARAFTARLAR ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİ

Valencia'dan yapılan açıklamada, Vinicius Junior'a ırkçı söylemlerde bulunun taraftarların ömür boyu tribünden men edildiği belirtildi. İspanyol ekibi aynı zamanda taraftarlarının ırkçılığının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, yapılan davranışı kınadı.

Valencia'nın ırkçılık yapan taraftarları statlardan men ettiği açıklama: