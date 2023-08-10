Real Madrid'in kalecisi Courtois ameliyat masasına yatacak - Son Dakika
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Real Madrid'in kalecisi Courtois ameliyat masasına yatacak

10.08.2023 15:53

Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois'nın antrenmanda sol diz ön çapraz bağının yırtıldığı açıklandı. 31 yaşındaki futbolcu önümüzdeki günlerde ameliyat edilecek.

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, tecrübeli file bekçisi Thibaut Courtois'nın antrenmanda sol diz ön çapraz bağının yırtıldığını ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

AMELİYAT MASASINA YATACAK

Real Madrid'e, Thibaut Courtois'dan kötü haber geldi. İspanyol temsilcisi, antrenmanda sakatlanan 31 yaşındaki kalecinin sol diz ön çapraz bağının yırtıldığını belirtti. Belçikalı futbolcunun önümüzdeki günlerde ameliyat edileceği bildirildi. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler de geçtiğimiz ay menisküs sakatlığı yaşamıştı.

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Thibaut Courtois, Real Madrid, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Real Madrid'in kalecisi Courtois ameliyat masasına yatacak - Son Dakika
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