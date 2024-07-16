Real Madrid, Kylian Mbappe'yi tanıttı - Son Dakika
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Real Madrid, Kylian Mbappe'yi tanıttı

Real Madrid, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Kylian Mbappe'yi tanıtmak için Santiago Bernabeu Stadı'nda 80 binden fazla taraftarın katılımıyla bir tören düzenledi. Fransız futbolcu, taraftarı selamladı ve tribünlere hediye edilmek üzere futbol topu attı. 25 yaşındaki Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

16.07.2024 18:05
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) geçen sezonu şampiyon tamamlayan Real Madrid, Paris Saint-Germain'den (PSG) transfer ettiği Fransız forvet oyuncusu Kylian Mbappe için Santiago Bernabeu Stadı'nda 80 binden fazla taraftarın katılımıyla bir tören düzenledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Santiago Bernabeu Stadı'nda 80 binden fazla taraftar, forvet oyuncusunun tanıtım etkinliğine katıldı.

Etkinlikte, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı 15 kupa sergilenirken Fransız futbolcu, sahada dolaşarak taraftarı selamladı ve tribünlere taraftara hediye edilmek üzere futbol topu attı.

25 yaşındaki Fransız milli futbolcu ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Monaco'dan ayrılarak 2017 yazında gittiği PSG'de 256 golle kulüp tarihinin en skorer futbolcusu olan Mbappe, 77 kez giydiği Fransa Milli Takımı formasıyla 2018'de dünya şampiyonluğu, 2022'de ise dünya ikinciliği yaşadı.

Kaynak: AA

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