Real Madrid, La Liga'da Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Real Madrid, La Liga'da Şampiyon Oldu

Real Madrid, La Liga\'da Şampiyon Oldu

Real Madrid, La Liga'nın 2023-2024 sezonunda 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Cadiz'i 3-0 mağlup ederek puanını 87'ye çıkaran Real Madrid, en yakın rakibi Girona ile arasında 13 puan fark yarattı. Carlo Ancelotti, önlerindeki Bayern Münih maçına odaklandıklarını belirtirken, genç oyuncuların ilerleme kaydettiğini vurguladı. Şampiyonluk kutlamaları için ise henüz bir açıklama yapılmadı.

04.05.2024 21:53
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2023-2024 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu.

Real Madrid, La Liga'da sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

La Liga'nın 34. haftasında sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup ederek puanını 87'ye çıkaran Real Madrid, Barcelona'nın deplasmanda Girona'ya 4-2 mağlup olmasıyla en yakın rakibi Girona ile arasında 13 puan fark oldu.

Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Real Madrid'in ardından Girona 2. (74 puan), Barcelona ise 3. (73 puan) sırada bulunuyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Cadiz maçının ardından basına yaptığı açıklamada, "La Liga mükemmel geçti. Çok az hata yaptık. Bu sınırlı bir mutluluk çünkü önümüzde çarşamba günü oynayacağımız (Bayern Münih maçı) çok önemli bir maç var. Hepimizin aklı yüzde 100 o maçta." dedi.

"Güler, olması gereken rolü üstlendi"

Ancelotti, Cadiz maçında ilk 11'de oynatıp 66 dakika süre verdiği ve bu sezon çok ay oynattığı milli futbolcu Arda Güler için de "Güler, olması gereken rolü üstlendi. Genç biri. Şu anda niteliklerini gösteriyor ve bunu çoktan başardı. Real Madrid benden kazanmamı istiyor, genç oyunculara süre vermemi değil. Başlamış olan bu geçişin yavaş yavaş gerçekleştiğini ve çok iyi gittiğini vurgulamamız gerekiyor. Gençler ilerleme kaydediyor, tecrübeliler ise harika bir seviyeyi koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada 36. şampiyonluk kutlamaları için Real Madrid taraftarları her zamanki gibi kent merkezindeki Cibeles Meydanı'na akın etmeye başlarken, takımın bugün kutlama yapıp yapmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Real Madrid, La Liga'da Şampiyon Oldu - Son Dakika

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