Real Madrid, Manchester City'yi 3-2 Yenerek Avantaj Sağladı

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu heyecanı 4 maçla başladı. Real Madrid, deplasmanda Manchester City karşısında 2 kez geri düştüğü maçı uzatma dakikalarında kazandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda play-off karşılaşmaları başladı. Günün 20.45 seansında iki Fransız ekibi karşı karşıya gelirken, Paris Saint-Germain, konuk olduğu Brest'i 3-0 mağlup etti. Günün en önemli maçlarından biri olan Manchester City ile Real Madrid, Etihad'da kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 19. dakikasında Erling Haaland'ın golüyle öne geçen Maviler, ilk yarıyı da önde tamamladı. Real Madrid, ikinci yarıya ise etkili başladı. Üst üste girdiği pozisyonlar sonrası 60. dakikada Kylian Mbappe ile eşitlik golünü buldu. Foden'ın yerde kalmasıyla Pep Guardiola'nın öğrencileri penaltı kazanırken, Haaland kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. Carlo Ancelotti ise golün ardından önce Luka Modric'i daha sonra Brahim Diaz'ı sahaya sürdü. Manchester City'nin alt yaş kategorilerinde forma giyen Brahim Diaz, 86. dakikada eski takımına karşı gole imza attı. Vinicius Junior'un sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson'dan seken topu filelere gönderdi ve skoru 2-2'ye taşıdı. Mücadelede 90+2. dakikada araya girerek topu kazanan Vinicius Junior kaleci Ederson'un üzerinden aşırtma vuruş yaparken, Jude Bellingham iyi takip ederek eflatun-beyazlıları öne geçirdi.

Fransız hakem Clement Turpin'in son düdüğüyle Real Madrid, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve rövanş öncesi avantaj sağladı. Eşleşmede rövanş müsabakası 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Brest - PSG: 0-3

Manchester City - Real Madrid: 2-3

Sporting CP - Borussia Dortmund: 0-3

Juventus - PSV Eindhoven: 2-1 - İSTANBUL