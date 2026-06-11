Real Madrid, Mourinho ile Anlaştı - Son Dakika
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Real Madrid, Mourinho ile Anlaştı

Real Madrid, Mourinho ile Anlaştı
11.06.2026 21:36
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Real Madrid, Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon hazırlıkları 13 Temmuz'da.

Real Madrid, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Florentino Perez'in geçtiğimiz günlerde yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından Real Madrid'in teknik direktörü de belli oldu. Madrid ekibi, Jose Mourinho ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran 63 yaşındaki teknik adam, yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak olan Real Madrid'in başında yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Real Madrid, Mourinho ile Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Faruk Bacak Faruk Bacak:
    mourinho mourinho diye konuşuyolar ama sonunda hep aynı şeyler oluo yani ?? gerçi belki bu sefer farklı olur kim bilir ama ben inanmıyom açıkçası ?? 3 sene sonunda ne olcak bakalım ?? 0 0 Yanıtla
  • Muhammet Fatih Güzel Muhammet Fatih Güzel:
    ya işte yine bi efsane geliyo real madrid bundan sonra gg to all ?? 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Bektaş İbrahim Bektaş:
    mourinho yine geldi işte aynı hikaye tekrar yazılacak 0 0 Yanıtla
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