Madrid Obradovic'in takımınu ezdi geçti! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri - Son Dakika
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Madrid Obradovic'in takımınu ezdi geçti! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri

11.05.2023 00:49

THY Euroleague play-off 5. maçında Real Madrid, Obradovic'in takımı Partizan'ı son çeyrekte 98-94 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve Final Four'a adını yazdıran son takım oldu.

İspanyol ekibi Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü seride Fenerbahçe Beko'nun eski hocası Obradovic'in takımı Partizan'ı üst üste 3 maçta mağlup ederek Euroleague'de final-four'a adını yazdırmayı başardı.

OBRADOVİC'İN TAKIMI AVANTAJI KORUYAMADI

THY Euroleague play-off 5. maçında Real Madrid, Partizan'ı konuk etti. WiZink Center'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid son çeyrekteki etkili oyunuyla 98-94 kazanarak seride 3-2 öne geçti ve Final Four'a adını yazdıran son takım oldu.

REAL, SON ÇEYREKTE COŞTU

İlk çeyreği 1 sayı farkla önde tamamlayan Partizan, devreye 16 sayı farkla girdi. İkinci yarıda toparlanan Real Madrid, özellikle son çeyrekteki etkili oyunuyla geri dönüş yapmayı başardı ve Final Four'a yükselen dördüncü takım oldu.

İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri;

  • Olympiacos-Monaco
  • Real Madrid-Barcelona
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SON DAKİKA: Madrid Obradovic'in takımınu ezdi geçti! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri - Son Dakika
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