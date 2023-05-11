Madrid Obradovic'in takımınu ezdi geçti! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri

İspanyol ekibi Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü seride Fenerbahçe Beko'nun eski hocası Obradovic'in takımı Partizan'ı üst üste 3 maçta mağlup ederek Euroleague'de final-four'a adını yazdırmayı başardı.

OBRADOVİC'İN TAKIMI AVANTAJI KORUYAMADI

THY Euroleague play-off 5. maçında Real Madrid, Partizan'ı konuk etti. WiZink Center'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid son çeyrekteki etkili oyunuyla 98-94 kazanarak seride 3-2 öne geçti ve Final Four'a adını yazdıran son takım oldu.

REAL, SON ÇEYREKTE COŞTU

İlk çeyreği 1 sayı farkla önde tamamlayan Partizan, devreye 16 sayı farkla girdi. İkinci yarıda toparlanan Real Madrid, özellikle son çeyrekteki etkili oyunuyla geri dönüş yapmayı başardı ve Final Four'a yükselen dördüncü takım oldu.

İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri;