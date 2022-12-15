Real Madrid, 16 yaşında Brezilyalı yetenek Endrick'i 72 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı - Son Dakika
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Real Madrid, 16 yaşında Brezilyalı yetenek Endrick'i 72 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı

15.12.2022 17:58

Real Madrid, Palmeiras'ta forma giyen 16 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Endrick'i 72 milyon euro bonservis ödeyerek transfer etti. İspanyol devi, genç oyuncuyu 2024 yazında kadrosuna katacağını duyurdu.

İspanyol devi uzun süredir gündemde olan bomba transferi bitirdi. Real Madrid, Palmeiras'tan 16 yaşındaki Endrick'i kadrosuna kattığını açıkladı. Brezilyalı futbolcunun ailesi de törende hazır bulundu.

72 MİLYON EURO

Real Madrid'in bu transfer için 60 milyon euro bonservis, 12 milyon euro vergiler de dahil olmak üzere toplam 72 milyon euro ödeyecek.

18 YAŞINDA GELECEK

16 yaşındaki futbolcunun 2024 yılına kadar Palmeiras'ta devam edeceği ardından İspanyol ekibine katılacağı belirtildi. 2006 doğumlu reşit olunca Real Madrid'e dahil olacak.

"REAL MADRİD'E GİDENE KADAR SAVAŞACAĞIM"

İspanyol devi çıldırdı! 16 yaşındaki Endrick'i 72 milyon euroya transfer ettiler

16 yaşındaki futbolcu, "Kalbimin kulübü Palmeiras'a bugün olduğum kişi olmam için gereken her şeyi sunduğu, hayallerime ulaşmama yardım ettiği ve hem bana hem ailemin isteklerine saygı duyduğu için teşekkür ederim. Real Madrid'e gidene kadar, kendimi her zaman olduğu gibi Palmeiras'a yardım etmeye adayacağım. Daha fazla gol, daha fazla galibiyet, daha fazla şampiyonluk ve taraftarlarımız için savaşacağım" açıklamasını yaptı.

YENİ NEYMAR

16 yaşındaki futbolcuya Brezilya'da "Yeni Neymar" lakabı takıldı. Forvet, sol ve sağ kanatta oynayabilen 1,73'lük oyuncu 21 maçta 12gol attı. Brezilya U17 Milli Takımı ile çıktığı 4 maçta ise 5 gol kaydetti.
Real Madrid, 16 yaşında Brezilyalı yetenek Endrick'i 72 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı

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