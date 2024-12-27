Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nun adını değiştiriyor - Son Dakika
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Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nun adını değiştiriyor

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Real Madrid, sayısız başarıya ve unutulmaz ana şahitlik eden Santiago Bernabeu Stadyumu'nun adından ''Santiago''yu kaldırma kararı aldı. Sadece ''Bernabeu'' ibaresini kalacak efsane stadın önüne reklam alınması bekleniyor. İspanyol devinin maçlarını oynadığı bu stat, 1955 yılından beri ismini kulüp efsanesi Santiago Bernabeu'dan alıyordu.

27.12.2024 22:59  Güncelleme: 23:12
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Real Madrid, efsane futbolculara ve unutulmaz maçlara ev sahibi yapan Santiago Bernabeu Stadyumu'yla ilgili sürpriz bir karar aldı.

EFSANE STADYUMDAN "BERNABEU" İBARESİ KALDIRILICAK

Marca'nın haberine göre; İspanyol devi Real Madrid, 1955 yılında adı Santiago Bernabeu olarak tescil ettirilen stadyumunun isminde değişikliğe gidecek. Yapılan değişiklikle "Santiago" ismi kaldırılacak, yalnızca "Bernabeu" ibaresi kalacak.

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nun ismini değiştiriyor

YERİNE SPONSOR GELECEK

Bunun ticari sebeplerden ötürü olduğu belirtilirken, eflatun-Beyazlıların Bernabeu'nun önüne bir reklam alacağı konuşuluyor. Real Madrid Kulübü'nün kısa süre içinde konu hakkında açıklamada bulunması bekleniyor.

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nun ismini değiştiriyor
Santiago Bernabeu

SANTIAGO BERNABEU KİMDİR?

Real Madrid'ineefsan stadında adını veren Santiago Bernabeu, 1909-1926 arasında Real Madrid'de futbol oynadı. Futbolu bıraktıktan sonra yöneticilik yapan Bernabeu, 1943'ten ölümüne kadar Real Madrid kulübünün başkanlığını yaptı. Hukuk doktoru ve kont olan Bernabeu, Madrid'de kendi adını taşıyan Santiago Bernabeu Stadyumu'nu yaptırdı. İlk transfer ettiği yıldız oyunculardan biri olan Alfredo di Stefano'yu neredeyse transfer edecek olan Barcelona'dan önce davranarak takımına getirdi.[1] Beyaz Şimşekler adı ile Avrupa'nın 1 numaralı takımı olan ve 50'li yıllarda arka arkaya 5 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı alarak, kupaya ambargo koyan Real Madrid takımının yaratılmasında büyük pay sahibiydi.

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu\'nun adını değiştiriyor

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Son Dakika Spor Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nun adını değiştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Yalçın:
    çokta pipimizde 8 9 Yanıtla
  • Kamil Şenel:
    Bir satırda santiago kalkacak diğer satırda bernabau kalkacak yazmışsın. İnsan işine azıcık özen göstermez mi yazdığını okumaz mı. Laubali admin. 10 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    güzel 4 4 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    kesin pkk ya laf söylemistir, il başkanıda pkk cühape nin kırmızı çizgisidir diye ispiyonlamıştır eczacı kalfasına :) 1 5 Yanıtla
  • Ankara null:
    batisa giden yol 0 0 Yanıtla
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