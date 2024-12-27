Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu\'nun adını değiştiriyor

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Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Real Madrid, efsane futbolculara ve unutulmaz maçlara ev sahibi yapan Santiago Bernabeu Stadyumu'yla ilgili sürpriz bir karar aldı.

EFSANE STADYUMDAN "BERNABEU" İBARESİ KALDIRILICAK

Marca'nın haberine göre; İspanyol devi Real Madrid, 1955 yılında adı Santiago Bernabeu olarak tescil ettirilen stadyumunun isminde değişikliğe gidecek. Yapılan değişiklikle "Santiago" ismi kaldırılacak, yalnızca "Bernabeu" ibaresi kalacak.

YERİNE SPONSOR GELECEK

Bunun ticari sebeplerden ötürü olduğu belirtilirken, eflatun-Beyazlıların Bernabeu'nun önüne bir reklam alacağı konuşuluyor. Real Madrid Kulübü'nün kısa süre içinde konu hakkında açıklamada bulunması bekleniyor.

Santiago Bernabeu

SANTIAGO BERNABEU KİMDİR?

Real Madrid'ineefsan stadında adını veren Santiago Bernabeu, 1909-1926 arasında Real Madrid'de futbol oynadı. Futbolu bıraktıktan sonra yöneticilik yapan Bernabeu, 1943'ten ölümüne kadar Real Madrid kulübünün başkanlığını yaptı. Hukuk doktoru ve kont olan Bernabeu, Madrid'de kendi adını taşıyan Santiago Bernabeu Stadyumu'nu yaptırdı. İlk transfer ettiği yıldız oyunculardan biri olan Alfredo di Stefano'yu neredeyse transfer edecek olan Barcelona'dan önce davranarak takımına getirdi.[1] Beyaz Şimşekler adı ile Avrupa'nın 1 numaralı takımı olan ve 50'li yıllarda arka arkaya 5 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı alarak, kupaya ambargo koyan Real Madrid takımının yaratılmasında büyük pay sahibiydi.