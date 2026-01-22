Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya

La Liga'da mücadele eden İspanyol devi Real Madrid'in stadyumunda verdiği şaşaalı konserler nedeniyle başı dertte.
Real Madrid, stadı Santiago Bernabeu'deki verilen konserlerle ilgili olarak gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Stadyumun yanında evi olan birçok konut sahibi, verilen konserlerde çok fazla gürültü çıktığını ifade ederek İspanyol devi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yapılan suç duyurusunun ardından Real Madrid Kulübü harekete geçti. İspanyol ekibi, konut sahiplerine konser sırasında müzik ve anonsların ses seviyesinin düşürülmesini, ayrıca stadyuma bitişik binalarda yaşayan kişilere evlerini ses yalıtımlı hale getirmeyi teklif etti.
Bina sakinlerinin sadece gürültüden değil, aynı zamanda konser izleyicilerinden de rahatsız olduklarını iddia ederek bu teklifi reddetti.
İki tarafın görülen davada uzlaşmaya varamadığı ve mahkemenin ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. Çıkacak sonuç tüm İspanya'da merakla bekleniyor.
