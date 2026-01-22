Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya

La Liga'da mücadele eden İspanyol devi Real Madrid'in stadyumunda verdiği şaşaalı konserler nedeniyle başı dertte.

REAL MADRID HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Real Madrid, stadı Santiago Bernabeu'deki verilen konserlerle ilgili olarak gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Stadyumun yanında evi olan birçok konut sahibi, verilen konserlerde çok fazla gürültü çıktığını ifade ederek İspanyol devi hakkında suç duyurusunda bulundu.

KONUT SAHİPLERİNE KARŞI TEKLİF

Yapılan suç duyurusunun ardından Real Madrid Kulübü harekete geçti. İspanyol ekibi, konut sahiplerine konser sırasında müzik ve anonsların ses seviyesinin düşürülmesini, ayrıca stadyuma bitişik binalarda yaşayan kişilere evlerini ses yalıtımlı hale getirmeyi teklif etti.

REAL MADRID'İN TEKLİFİNE RET

Bina sakinlerinin sadece gürültüden değil, aynı zamanda konser izleyicilerinden de rahatsız olduklarını iddia ederek bu teklifi reddetti.

DAVA ERTELENDİ

İki tarafın görülen davada uzlaşmaya varamadığı ve mahkemenin ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. Çıkacak sonuç tüm İspanya'da merakla bekleniyor.