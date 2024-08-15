Real Madrid UEFA Süper Kupa'yı 6. kez kazandı

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Real Madrid, UEFA Süper Kupa maçında Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek 6'ncı kez bu kupanın sahibi oldu.

2024 UEFA Süper Kupa'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta karşı karşıya geldi. Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanan maçta İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çaldı. Sandro Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ve Jonas Emi üstlendi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gidildi. İkinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiren Real Madrid, maçı 2-0 kazanarak 6'ncı kez UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 59'uncu dakikada Federico Valverde ve 68'inci dakikada Kylian Mbappe attı.

REAL MADRİD, BARCELONA VE MİLAN'I GERİDE BIRAKTI

UEFA Süper Kupa maçında Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, 6'ncı kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. İspanyol devi, 5'er kez bu kupayı kazanan Barcelona ve Milan'ı geride bırakarak Süper Kupa'yı en çok kazanan takım olmayı başardı.

MBAPPE İLK MAÇINDA GOLLE BULUŞTU

Yeni transfer Kylian Mbappe, Real Madrid kariyerine golle başladı. İspanyol ekibinin formasıyla İlk resmi maçına Atalanta karşısında çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 68'inci dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayan Mbappe, 83'üncü dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

ARDA GÜLER, OYUNA 88'İNCİ DAKİKADA DAHİL OLDU

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Atalanta ile oynadıkları maçın 88'inci dakikasında oyuna dahil oldu. 19 yaşındaki futbolcu, Vinicius Junior'un yerine oyuna girerek mücadelenin son dakikalarında forma şansı buldu.