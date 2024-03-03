Real Madrid, Valencia ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
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Real Madrid, Valencia ile 2-2 berabere kaldı

La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, Valencia deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta Vinicius'un golleriyle 2-2 berabere kaldı. Real Madrid liderliğini korurken, Valencia 9. sırada kaldı. Maçta Vinicius ile Valencialı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

03.03.2024 01:45  Güncelleme: 01:46
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Real Madrid deplasmanda Valencia ile 2-2 berabere kaldı.

Lig lideri olan Real Madrid, zorlu Valencia deplasmanında 2-0 geriye düştükten sonra Vinicius'un golleriyle 1 puan almayı başardı.

Ev sahibi takım Hugo Duro (Dk. 27) ve Roman Yaremchuk'un (Dk. 30) golleriyle 2-0 öne geçerken, uzatmaların oynandığı 45+5. dakikada Vincius ile rakip ağları havalandıran Real Madrid soyunma odasına 2-1 yenik gitti.

İkinci yarı 76. dakikada bir kez daha Brezilyalı forvetiyle golü bulan Real Madrid, 90+1. dakikada Valencia'nın penaltı beklediği bir pozisyonda VAR'a giden hakemin oyunu devam ettirmesi sonrasında sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Sakatlıktan yeni çıkan ve ilk 11'de oynayan eflatun beyazlıların İngiliz forveti Jude Bellingham, karşılaşmanın sonunda hakeme itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü.

Real Madrid'de Arda yedek bekledi, Valencia'da Cenk son dakikalarda oyuna girdi

Real Madrid'te kadroda bulunan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin beş oyuncu değiştirme tercihi arasına giremeyerek yedek bekledi.

Valencia'da forma giyen diğer milli futbolcu Cenk Özkaçar ise 89. dakikada Mouctar Diakhaby'nin yerine oyuna dahil oldu.

Puanını 66'ya çıkaran Real Madrid liderliğini korudu. İkinci sıradaki Girona (59 puan) pazar günü deplasmanda Mallorca'ya karşı oynayacak.

Valencia ise 37 puanla 9. sırada kaldı.

Vinicius ile Valencia arasındaki gerginlik devam etti

Diğer yandan Valencialı taraftarlar ile Real Madridli Vinicius arasında geçen sezon yaşanan ve mahkemeye taşındıktan sonra halen davası süren ırkçılık olayından kaynaklanan gerginlik bugün de devam etti.

Vinicius attığı gollerin ardından tribünleri provoke eden hareketler yaparken, Valencialı taraftarlar ve bazı futbolculardan tepki aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Real Madrid, Valencia ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika

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