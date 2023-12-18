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Real Madrid Villarreal'i 4-1 mağlup etti - Son Dakika
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Real Madrid Villarreal'i 4-1 mağlup etti

Real Madrid, La Liga'nın 17. haftasında oynadığı maçta Villarreal'i 4-1 mağlup etti. Real Madrid, Jude Bellingham ve Rodrygo Goes'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Villarreal'in tek golüne karşılık Brahim Diaz ve Luka Modriç ile goller bulan Real Madrid sahadan galip ayrıldı. David Alaba ve Ferland Mendy ise sakatlandı.

Real Madrid Villarreal\'i 4-1 mağlup etti
18.12.2023 - 01:15,  Güncelleme: 01:15
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Villarreal'i 4-1 mağlup etti.

Real Madrid karşılaşmanın ilk yarısını Jude Bellingham (Dk. 25) ve Rodrygo Goes'in (Dk. 37) golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarının 54. dakikasında Villarreal, Jose Luis Morales'in golüyle farkı 1'e indirse de, Brahim Diaz (Dk. 64) ve Luka Modriç (Dk. 68) ile art arda goller bulan Real Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Alaba ve Mendy sakatlandı

Diğer yandan Real Madrid'de ilk yarıda sol dizinden sakatlanan David Alaba, oyuna devam edemedi.

İspanyol basını Alaba'nın sakatlığının ciddi olduğunu yazdı.

Madrid takımında ayrıca diğer bir defans oyuncusu Ferland Mendy de sakatlık nedeniyle ikinci yarı sahaya çıkmadı.

Ligde puanını 42'ye çıkaran Real Madrid liderliğe yükselirken, Villarreal 16 puanla 14. sıraya geriledi.

Bir maç eksiği olan 41 puanlı Girona yarın sahasında Alaves ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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