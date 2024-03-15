Real Madrid Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde oynanan Barcelona-Napoli ve Atletico Madrid-İnter maçlarında Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a yönelik ırkçı tezahürat yapıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Real Madrid Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, Barcelona-Napoli ve Atletico Madrid maçlarında tribünlerden Vinicius'a yönelik ırkçı ve nefret içerikli tezahüratlar yapıldığını belirtilerek, ayrımcılık ve nefret suçlarından dolayı Başsavcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Söz konusu maçlarda ırkçı ve nefret içerikli tezahüratları yapanların kameralarla tespit edilmesini isteyen İspanyol kulübü, açıklamasında şunları kaydetti:
"Oyuncumuz Vinicius Junior'a karşı ne yazık ki defalarca gerçekleştirilen bu şiddetli ırkçılık, ayrımcılık ve nefret saldırılarını kınıyoruz. Kulübümüz, futbolun ve sporun değerlerini savunmak için çalışmaya devam edecek ve son dönemde yaşanan menfur olaylar karşısında sıfır tolerans mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."
Vinicius'a karşı ırkçı tezahüratlar geçen sezondan itibaren yaşanırken, 21 Mayıs 2023'te deplasmanda oynanan Valencia-Real Madrid maçında yaşananlar kıvılcımı ateşlemişti. Söz konusu maçta Valencia tribünlerinden bir grup taraftarın ırkçı söylemlerime maruz kalan Vinicius, yaklaşık 10 dakika oyunu durdurmuştu. Olaydan dolayı Valencia kulübüne saha kapatma cezası verilirken, ırkçı tezahüratı yaptığı tespit edilen taraftarlar hakkında dava açılmıştı.
Öye yandan Vinicius, X hesabından yaptığı açıklamada, "Umarım UEFA verilecek cezaları düşünmüştür. Benim oynamadığım maçlarda bile yaşanan bu olaylar üzücü bir gerçek." ifadelerini kullanarak, UEFA'dan olaya müdahale etmesini istedi.
Son Dakika › Spor › Real Madrid, Vinicius Junior'a yönelik ırkçı tezahüratlar için suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, renkli görüntülerle devam ediyor. 389 minik yelkenci kıyasıya mücadele ediyor.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Kırşehir FSK maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik çalışmalar yaparak antrenmanı tamamladı. Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde Kırşehir'e hareket edecek.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti. İlk maç 11 Nisan'da Pire'de, ikinci maç 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe tur atarsa yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti. İlk maç 11 Nisan'da Pire'de, ikinci maç 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe tur atarsa yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, MHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan 14. Olağan Büyük Kurultayı nedeniyle 17 Mart Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapatılacak yollar arasında Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasındaki bölüm, yan varyantlar ve bağlantı yolları bulunmaktadır.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşti. İki takım daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmış ve Olympiakos galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe, ilk maçı deplasmanda oynayacak ve turu geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?