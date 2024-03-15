Real Madrid, Vinicius Junior'a yönelik ırkçı tezahüratlar için suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Real Madrid, Vinicius Junior'a yönelik ırkçı tezahüratlar için suç duyurusunda bulundu

Real Madrid Kulübü, Barcelona-Napoli ve Atletico Madrid-İnter maçlarında Vinicius Junior'a yönelik ırkçı tezahürat yapıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kulüp, ayrımcılık ve nefret suçlarından dolayı Başsavcılığa başvurduğunu açıkladı. Vinicius, UEFA'dan olaya müdahale etmesini istedi.

15.03.2024 17:33  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde oynanan Barcelona-Napoli ve Atletico Madrid-İnter maçlarında Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a yönelik ırkçı tezahürat yapıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Real Madrid Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, Barcelona-Napoli ve Atletico Madrid maçlarında tribünlerden Vinicius'a yönelik ırkçı ve nefret içerikli tezahüratlar yapıldığını belirtilerek, ayrımcılık ve nefret suçlarından dolayı Başsavcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Söz konusu maçlarda ırkçı ve nefret içerikli tezahüratları yapanların kameralarla tespit edilmesini isteyen İspanyol kulübü, açıklamasında şunları kaydetti:

"Oyuncumuz Vinicius Junior'a karşı ne yazık ki defalarca gerçekleştirilen bu şiddetli ırkçılık, ayrımcılık ve nefret saldırılarını kınıyoruz. Kulübümüz, futbolun ve sporun değerlerini savunmak için çalışmaya devam edecek ve son dönemde yaşanan menfur olaylar karşısında sıfır tolerans mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Vinicius'a karşı ırkçı tezahüratlar geçen sezondan itibaren yaşanırken, 21 Mayıs 2023'te deplasmanda oynanan Valencia-Real Madrid maçında yaşananlar kıvılcımı ateşlemişti. Söz konusu maçta Valencia tribünlerinden bir grup taraftarın ırkçı söylemlerime maruz kalan Vinicius, yaklaşık 10 dakika oyunu durdurmuştu. Olaydan dolayı Valencia kulübüne saha kapatma cezası verilirken, ırkçı tezahüratı yaptığı tespit edilen taraftarlar hakkında dava açılmıştı.

Öye yandan Vinicius, X hesabından yaptığı açıklamada, "Umarım UEFA verilecek cezaları düşünmüştür. Benim oynamadığım maçlarda bile yaşanan bu olaylar üzücü bir gerçek." ifadelerini kullanarak, UEFA'dan olaya müdahale etmesini istedi.

Kaynak: AA

Vinicius Junior, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid, Vinicius Junior'a yönelik ırkçı tezahüratlar için suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:32 Netanyahu, Hamas’ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddetti Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddetti
16:10 Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti
15:23 Erdoğan, CHP’yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak Erdoğan, CHP'yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak
15:08 Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti’den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti'den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı
15:05 Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
16:53 UEFA’dan Fenerbahçe’ye 3 maç deplasman seyircisi cezası UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman seyircisi cezası
16:26 Squid Game oyuncusu Oh Young-soo, cinsel istismar suçundan hapse çarptırıldı Squid Game oyuncusu Oh Young-soo, cinsel istismar suçundan hapse çarptırıldı
15:48 Boşanma aşamasındaki adam, araçtan atlayan eşini vurduktan sonra intihar etti Boşanma aşamasındaki adam, araçtan atlayan eşini vurduktan sonra intihar etti
15:39 Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor
15:26 UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
15:04 A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu
15:01 Armağan Çağlayan’dan zeytinyağı fiyatlarına tepki Armağan Çağlayan'dan zeytinyağı fiyatlarına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 17:58:28. #1.11#
SON DAKİKA: Real Madrid, Vinicius Junior'a yönelik ırkçı tezahüratlar için suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement