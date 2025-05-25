Real Madrid, Xabi Alonso ile 3 Yıllık Anlaşma İmzaladı

İspanyol ekibi Real Madrid, Teknik Direktör Xabi Alonso ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid'de Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrası yeni teknik direktör belli oldu. İspanyol temsilcisi, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam Xabi Alonso ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Alonso'nun, yarın kulüp binasında düzenlenecek törenle Madrid'in yeni teknik direktörü olarak tanıtılacağı belirtildi.

2009-2014 yılları arasında Real Madrid forması giyen 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam kupa kazanan Xabi Alonso, İspanyol takımına bu kez teknik direktör olarak döndü. Antrenörlük kariyerine Real Madrid'in altyapı akademisinde başlayan Alonso, 2018-2019 sezonunda U14 takımıyla şampiyonluklar yaşadı. Daha sonra Almanya'da Bayer Leverkusen'in başına geçen Xabi Alonso, kulübe ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazandırdı. 43 yaşındaki teknik adam Leverkusen'e 3 sezon içinde ayrıca Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa'da da şampiyonluklar yaşattı. - İSTANBUL