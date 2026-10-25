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Real Madrid'in yıldızı Courtois Barcelona maçında yok

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Real Madrid\'in yıldızı Courtois Barcelona maçında yok
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Real Madrid, grip olan Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın Barcelona ile oynanacak El Clasico'nun kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

İspanya La Liga’da oynanacak Barcelona - Real Madrid mücadelesi öncesinde eflatun-beyazlı ekipte sıcak bir gelişme yaşandı. 

MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Real Madrid'in tecrübeli eldiveni Thibaut Courtois, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle El Clasico kadrosundan çıkarıldı. Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Belçikalı kalecinin grip olması sebebiyle kritik maçın kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu. Courtois’nın yokluğunda maç kadrosuna genç kaleci Illia Voloshyn dahil edilirken, Barcelona karşısında Real Madrid kalesini Ukraynalı eldiven Andriy Lunin’in koruması bekleniyor.

DEV MAÇ SAAT 23.00'TE

La Liga’nın iki devini karşı karşıya getirecek olan dev mücadele, TSİ 23.00’te Camp Nou’da başlayacak. Arda Güler'in mücadelede ilk 11'de yer alması bekleniyor. 

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