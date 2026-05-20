Recep Adanır'ı 9. Yılında Anıyoruz

20.05.2026 14:06
Beşiktaş, efsane futbolcusu Recep Adanır'ı vefatının 9. yılında anma mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Efsane futbolcumuz 'Baba' Recep Adanır'ı vefatının 9. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Her iki ayağından füze çabukluğuyla çıkan çok sert şutları, top hakimiyetini süsleyen driplingleri ve topu ayakları arasında saklayarak rakip sahada yaptığı kısa deparlarla Recep Adanır, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük futbol teknisyenlerinden birisiydi. Emsalsiz futbolculuk yeteneklerine ilaveten, çok iyi bir kaptan da olduğu için Türk futbolunda 'Baba' lakabı ile anılan birkaç sporcudan birisi olmuş, 10 yıl taşıdığı Beşiktaş forması altında 6 resmi şampiyonluğa imzasını atmış ve centilmenliğiyle tüm sporseverlerin övgüsünü kazanmış Recep Adanır'ı saygıyla rahmetle anıyoruz."

Ankara'da 3 Mayıs 1929'da dünyaya gelen Recep Adanır, 1950-1959 yılları arasında Beşiktaş forması giydi. Beşiktaş'ta teknik direktörlük de yapan Recep Adanır, 20 Mayıs 2017'de vefat etmişti.

Kaynak: AA

