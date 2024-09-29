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- Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Antalya Etabı Başladı

27 metrelik falezlerin üzerinden akrobatik hareketlerle atlayışlar

ANTALYA - Antalya'da Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin eleme yarışları yapıldı, etkinliğe ilk kez bir Türk sporcu katıldı.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin 7. etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı. Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, birbirinden başarılı 24 sporcu en yüksek puanı almak üzere mücadele ediyor.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi 15 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri döndü. Sezonun 7. durağı, 2009 yılında da etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Antalya oldu. Şehrin en popüler bölgelerinden Konyaaltı plajları üzerinde yer alan falezler üzerinden gerçekleşen etkinlik kapsamında; 12 kadın ve 12 erkek sporcu, 64 milyon yıllık falezlerin üzerinden 27 metreden serin sulara atlıyor.

Antalyalıların alanı doldurduğu yarışlarda ilk kez bir Türk sporcu da boy gösteriyor. Öğrenimini ABD'de University of Louisville'de tamamlayan genç sporcu Kıvanç Gür, Antalya etabının konuğu oldu.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Antalya etabında eleme yarışmaları tamamlandı, final etabı yarın saat 15.00-17.30 arası gerçekleşecek.