Red Bull Half Court'ta Türkiye'nin en iyileri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Red Bull Half Court'ta Türkiye'nin en iyileri belli oldu

06.06.2022 14:53
Red Bull Half Court'ta Türkiye'nin en iyileri belli oldu

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası Türkiye Finali, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda oynandı.

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası Türkiye Finali, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda oynandı. Dünyanın en iyi amatör sokak basketbolcularının Kahire'deki dünya finalinde yer almak için mücadele ettiği dev turnuvada, Türkiye'nin en iyi 3x3 basketbol takımı erkeklerde Alsancak Premium, kadınlarda ise Celal Bayar Üniversitesi oldu. Alsancak Premium takımı bu başarısıyla 2021 yılında elde ettiği kupaya bir kere daha uzanmayı başardı.

ABD'de doğan ve tüm dünyaya yayılan yarı sahada üçer kişilik iki takımın karşılaştığı Red Bull Half Court'ta Mersin, İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen elemlerde rakiplerini saf dışı bırakarak finale isimlerini yazdıran takımlar, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda bulunan basketbol sahasında kupa için mücadele verdi. Büyük final öncesinde final sahasının zemini Cins ve Mert Tugen tarafından tasarlandı. Ünlü tasarımcıların ilham verdiği çizim, kupanın kaldırıldığı sahaya uygulandı.

KUPANIN SAHİPLERİ ALSANCAK PREMİUM VE CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Rekabetin doruğa ulaştığı Türkiye finalinde erkekler klasmanında Hasketbol karşısında galip gelen Alsancak Premium, Red Bull Half Court 2022'nin şampiyonu oldu. Kupaya uzanan Alsancak Premium, 2021 yılında da Türkiye'nin en iyi 3x3 basketbol takımı olmayı başarmıştı. Kadınlar klasmanında ise Kozy ve Celal Bayar Üniversitesi takımları büyük finalde karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üstünlük kuran Celal Bayar Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye'nin en iyi 3x3 kadın basketbol takımı oldu. Red Bull Half Court 2022'de Türkiye şampiyonu olan takımlar, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek olan dünya finalinde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

- İstanbul
Red Bull Half Court'ta Türkiye'nin en iyileri belli oldu
Red Bull Half Court'ta Türkiye'nin en iyileri belli oldu
Red Bull Half Court'ta Türkiye'nin en iyileri belli oldu
Red Bull Half Court'ta Türkiye'nin en iyileri belli oldu
Red Bull Half Court'ta Türkiye'nin en iyileri belli oldu
YORUMLAR
500
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
Kaynak: DHA

basketbol, Kadıköy, Redbull, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Red Bull Half Court'ta Türkiye'nin en iyileri belli oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:53 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular
14:51 Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın çaylak sezonunda giydiği forma açık artırmada satıldı!
14:47 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti
14:36 Kapanan hava sahaları nedeniyle Sırbistan'a gidemeyen Rus Bakan Lavrov'dan ilk açıklama: Gerçeklerden korkuyorlar
14:27 Ünlü sunucu 5 yıldır çalıştığı beIN Sports'tan ayrıldı! Haberi sosyal medyadan verdi
14:25 Erdoğan'dan 2 önemli talimat: Erken seçim ve seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin kampanya başlatın
14:20 İstanbul'da korku dolu anlar! Şüpheli çantayı inceleyen uzmanlar el bombasını etkisiz hale getirdi
14:14 Trabzonspor büyük oynuyor! Cavani'nin menajeriyle temasa geçildi
14:14 Dostları Killa Hakan için dua istedi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
13:56 İYİ Partili Usta'nın İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu'na dilediği "şifa" mesajı gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 15:11:22. #1.12#
SON DAKİKA: Red Bull Half Court'ta Türkiye'nin en iyileri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement