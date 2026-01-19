Reddedilemez diyerek duyuruldu: Orkun Kökçü\'ye devasa teklif

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen Orkun Kökçü ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ZENIT'TEN ORKUN KÖKÇÜ'YE İLGİ

Beşiktaş'ın bonuslar dahil 30 milyon euro bedelle Benfica'dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü'ye Rusya'dan talip çıktı. Zenit, Orkun Kökçü için devasa bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

REDDEDİLEMEZ TEKLİF: 30 MİLYON EURO ÜZERİNDE

Rus ajansı, Zenit'in Orkun Kökçü'ye yoğun ilgisinin olduğunu belirtirken, teklifin boyutunu "30 milyon Euro'nun üzerinde ve reddedilemez" olarak tanımladı. Rus ekibinin, milli oyuncu için ısrarcı olacağı ve her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ SATIŞA SICAK BAKMIYOR

Beşiktaş yönetiminin ise takıma sezon başında katılan Orkun Kökçü'ye gelen ve gelecek tüm teklifleri reddetme kararı aldı. 25 yaşındaki oyuncuyla yola devam etmek isteyen siyah-beyazlıların ne rakam gelirse gelsin ayrılığa sıcak bakmadığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasını tüm kulvarlarda 21 kez giyen Orkun, bu maçlarda 3 golün asistini yapmayı başardı.