Reddedilemez diyerek duyuruldu: Orkun Kökçü'ye devasa teklif - Son Dakika
Reddedilemez diyerek duyuruldu: Orkun Kökçü'ye devasa teklif

19.01.2026 17:49
Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan transfer ettiği Orkun Kökçü'ye, Rus ekibi Zenit'ten büyük ilgi var. Zenit, Orkun Kökçü için 'reddedilemez' olarak nitelendirilen bir teklif sundu. Teklifin 30 milyon Euro'nun üzerinde olduğu ve Rus ekibinin, milli oyuncu için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu bildirildi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen Orkun Kökçü ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ZENIT'TEN ORKUN KÖKÇÜ'YE İLGİ

Beşiktaş'ın bonuslar dahil 30 milyon euro bedelle Benfica'dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü'ye Rusya'dan talip çıktı. Zenit, Orkun Kökçü için devasa bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

REDDEDİLEMEZ TEKLİF: 30 MİLYON EURO ÜZERİNDE

Rus ajansı, Zenit'in Orkun Kökçü'ye yoğun ilgisinin olduğunu belirtirken, teklifin boyutunu "30 milyon Euro'nun üzerinde ve reddedilemez" olarak tanımladı. Rus ekibinin, milli oyuncu için ısrarcı olacağı ve her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ SATIŞA SICAK BAKMIYOR

Beşiktaş yönetiminin ise takıma sezon başında katılan Orkun Kökçü'ye gelen ve gelecek tüm teklifleri reddetme kararı aldı. 25 yaşındaki oyuncuyla yola devam etmek isteyen siyah-beyazlıların ne rakam gelirse gelsin ayrılığa sıcak bakmadığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasını tüm kulvarlarda 21 kez giyen Orkun, bu maçlarda 3 golün asistini yapmayı başardı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa Elgin Mustafa Elgin:
    YA VERİN VERİN ELİMİZDE KALİCAK.VERİN. 15 1 Yanıtla
  • mcakiralp_2024 mcakiralp_2024:
    ver hemen veeerr 10 1 Yanıtla
  • okkesarapbjk okkesarapbjk:
    BİR SANİYE BİLE DÜŞÜNMEDEN VERİN BUPARAYLA 6-7 TANE SÜPER TOPÇU ALINIR AMAN GİTSİN ZATEN BUNUN YÜZÜNDEN TAKIMIN ŞAFTI KAYDI HERKES GİTTİ 7 0 Yanıtla
  • 52qkj96hh9 52qkj96hh9:
    yalan kim bu çöpe 30 ml Euro verir 3 0 Yanıtla
  • Osman A Osman A:
    Bir dakika bile düşünmeyin.Bu fırsat her zaman gelmez. 0 0 Yanıtla
