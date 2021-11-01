Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı

Bengü ikinci kez anne oldu! Bebeğine verdiği isim dikkat çekti

Sky Sports'ta Premier Lig yorumculuğu yapan eski futbolcu Jamie Redknapp, Norwich City'yi ve Ozan Kabak'ı çok sert eleştirdi. 11 yıl Liverpool forması giyen Redknapp, Ozan Kabak da nasibini aldı.

"APTALCA HATALARI BIRAKMALI"

Redknapp, "Ozan Kabak galiba kendini zirve dönemindeki Zinedine Zidane sanıyor. Kendi ceza sahasında topla 360 derece dönmeye çalışıyor. Bundan vazgeçmesi lazım" dedi.

Milli futbolcunun özgüveni hakkında ise "Savunmada yaptıkları bu basit hatalar onlara pahalıya mal oluyor. Kalecinin de hatası var, ama bir savunma oyuncusu olarak problemin temeline inip kendi yarı sahasında riskli hareketler yapmayı bırakmalı. Bu aptalca bir hataydı" sözleriyle eleştiri yaptı.