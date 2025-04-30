Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular, 4 takımlı turnuva yaptı.
Samsun ekibi, yarınki idmanla ikas Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Reeder Samsunspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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