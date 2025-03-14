Reis: Fenerbahçe'ye Baskılı Oyun Planlıyoruz - Son Dakika
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Spor

Reis: Fenerbahçe'ye Baskılı Oyun Planlıyoruz

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe karşısında baskılı bir oyun oynayacaklarını belirtti.

14.03.2025 15:46
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Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada baskılı oyun planladıklarını söyledi.

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği haftalık basın toplantısında Fenerbahçe ile oynayacakları maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Rangers FC ile 120 dakika mücadele ettiğini hatırlatan Reis, "Fenerbahçe 120 dakika oynadığı için çok fazla enerji sarf etti. Bu bizim adımıza bir avantaj olabilir. Fenerbahçe çok iyi bir maç sergiledi. Özellikle ikinci yarıda net pozisyonları vardı. 120 dakika maç oynadıktan sonra penaltılarda kaybetmek ebetteki Fenerbahçe adına üzücü olmuştur. Bundan sonra ligi daha çok asılacaklarını ve şampiyonluk için daha fazla mücadele edecekleri düşüncesindeyim. Onların öz güveni olduğu gibi benim takımımın da öz güveni yerinde, nasıl bir karşılaşma olacak bakacağız." diye konuştu.

Ligde ikas Eyüpspor ile aralarında 7 puan fark bulunduğunu hatırlatan Reis, Beşiktaş ile üçüncülük ve dördüncülük mücadelesi verdiklerini belirtti.

"Fenerbahçe karşısında 1 puan bile alsak bizim için ekstra bir değeri olacaktır"

Reis, futbolcuları Fenerbahçe karşısında öz güvenle mücadele etmeleri konusunda uyardıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Baskılı bir oyun sergilemek istiyoruz Fenerbahçe karşısında... Avrupa Ligi'nden döndükleri için yorgun olabilirler. Ancak onlar çok iyi takım. Onlar da bizim karşımızda baskılı oynamaya çalışacaklar. Dünkü maçın sonucuna baktığımızda açıkçası Türk futbolu adına yazık oldu diyebilirim. Çünkü Avrupa'da mücadele edecek her hangi bir Türk takımı yok. Bu sebepten dolayı üzücü oldu diyebilirim. Fenerbahçe ligin geri kalan kısmında şampiyon olmak için lige daha çok asılacaktır. Bizim ise bu karşılaşmada daha öz güvenli oynamamız gerekiyor. Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almak istiyoruz. Mutlaka bu zor olacaktır, çünkü Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray ile birlikte ligde en iyi takımlardan... Stat ful olacaktır, harika bir takıma karşı oynayacağız, harika bir hocaya karşı oynayacağız. Bizim de böyle bir atmosferde ve böyle takıma karşı oynamaktan dolayı zevk almamız gerekiyor. 1 puan bile alsak bizim için ekstra bir değeri olacaktır. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Ligde iki takım arasında ciddi bir mücadele olduğuna işaret eden Reis, "İki takım arasında gerek ligde gerek Avrupa'da iyi sonuçlar almak adına iyi bir rekabet vardı. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe arasında ciddi bir rekabet var. Bizim de Trabzonspor ile bir rekabetimiz var. Bu çok normal Almanya'da bu rekabet var. Ama her şeyden önce Avrupa kupasında alınan sonuçlar çok önemli. Çünkü Türk futboluna hizmet ediyoruz. Daha fazla takımın Avrupa'ya gidebilmesi için bir sonraki senelerde alınan her puanın kıymeti çok büyük. Samsunspor olarak biz de Avrupa'ya gidebilirsek güzel sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-Samsunspor maçını yönetecek olan hakem Cihan Aydın'ın iyi performans sergilemesini isteyen Reis, şunları kaydetti.

"Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması öncesi ve sonrasında hakemler çok tartışıldı. Bu Türk hakemleri için çok iyi bir şey değil. Bu kadar konuşulmak onların da performansı etkiliyordur. Biz de 2-3 maçta kötü hakem performansı ile karşılaştık. Ama ben takımımızın kaybetmesinin kesinlikle hakem hatası ile olmasını istemem. Çaykur Rizespor karşısında maçı kaybettik. Maçı kaybetmemizin sebebi ikinci yarıda gösterdiğimiz kötü performanstı. Hakemden ötürü değildi, çok rahat bir şekilde hakemi de bahane edebilirdik ama kesinlikle hakemlik bir şey yoktu. Ebetteki hakemlerin de kendini geliştirmesi lazım. Büyük takımlar yabancı hakem talebi oluyor. Biz Anadolu takımları yabancı hakem talep etse bu kabul görmeyebiliyor. Var olan hakemi kabul etmemiz gerekiyor bu karşılaşmada. Umarım adaletli maç yönetir ve iki taraf için de adaletli kararlar verir. Dün gece Fenerbahçe'nin beklediği bir penaltı pozisyonu vardı. Bence penaltı verilmeliydi, sonuçta o maçta da yabancı hakem vardı. Umarım bu tür hatalar pazar günü meydana gelmez."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Reis: Fenerbahçe'ye Baskılı Oyun Planlıyoruz - Son Dakika

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