Reis: Galatasaray Ligin En İyi Takımı - Son Dakika
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Reis: Galatasaray Ligin En İyi Takımı

Reis: Galatasaray Ligin En İyi Takımı

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Galatasaray'ın ligin en iyi takımı olduğunu belirtti.

04.11.2024 23:13
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SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, kendisine göre ligin en iyi takımının Galatasaray olduğunu söyledi.

Antalyaspor'u kendi sahasında 2-0 yenen Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Reis, bu haftayı da 2. sırada bitirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Reis, ayrıca bir sonraki rakipleri Galatasaray'ın ligin en iyi takımı olduğunu da dile getirdi.

Hak etikleri bir galibiyet aldıklarının altını çizen Thomas Reis, "Rakibe fazla pozisyon vermedik. Son paslarda doğru seçimler yapamadık ve kontratakları iyi değerlendirmedik. 25 puana ulaştığımız için mutluyuz. Galip geldik ve oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Galatasaray maçı çok zor olacak. Bu maç, Galatasaray maçından daha önemliydi. 1-2 gün sonra Galatasaray'ı konuşmaya başlayacağız. Bana göre Galatasaray ligin en iyi takımı. O maça kadar iyi bir dinlenme fırsatımız olacak. Antalyaspor maçı, Galatasaray maçından daha önemliydi dediğim gibi. Bu maçı kazandık ve kenara bıraktık. Rejenerasyonu iyi değerlendirip, Galatasaray maçına hazırlanmak istiyoruz. Bugün 3. sarı kartımı yedim. Hakemlerin beni anlamadığını düşünüyorum. Penaltı beklerken gereksiz bir kart yedim. Hakem, Emre'nin dizinin son halini görse penaltı verirdi. Bireysel olarak belki en iyi oyunculara sahip değiliz ama takım olarak mentalite olarak çok kaliteli oyunculara sahibiz. Bu şekilde de 11 haftada 25 puana ulaştık" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Reis: Galatasaray Ligin En İyi Takımı - Son Dakika

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