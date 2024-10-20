Reis'ten Fenerbahçe Değerlendirmesi - Son Dakika
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Reis'ten Fenerbahçe Değerlendirmesi

Reis\'ten Fenerbahçe Değerlendirmesi

Samsunspor teknik direktörü Reis, Fenerbahçe'ye karşı 2-2'lik sonuçtan memnun olduklarını belirtti.

20.10.2024 22:46
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Tredyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Fenerbahçe çok zorlu ve iyi bir takım, böyle bir takıma 2 defa geriden gelmek kolay olmadı." dedi.

Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe karşısında çok iyi performans gösterdiklerini söyledi.

İlk yarıda sakin kalmayı başaramadıklarını anlatan Reis, "İkinci yarıda çok daha iyi performans gösterdik. Fenerbahçe çok zorlu ve iyi bir takım, böyle bir takıma 2 defa geriden gelmek kolay olmadı. Fenerbahçe'ye karşı aldığımız 1 puan da iyi." ifadesini kullandı.

Bazen basit goller yediklerine işaret eden Reis, şöyle devam etti.

"Göztepe'ye karşı da böyle hatalı gol yemiştik, Fenerbahçe maçında da benzer bir gol yedik. İletişimimizin iyi olması lazım. Basit goller yemememiz lazım. Fenerbahçe'nin bulduğu bir pozisyon değildi, bizim hatamızdan ilk golü yedik. Oyuncularımın son dakikaya kadar maçı bırakmaması çok önemli. 90 dakika boyunca vazgeçmemeleri, inançlarını kaybetmemeleri gerektiğini takımımla konuşuyorum. Umarım bundan sonraki maçlarda ilk golü atan biz oluruz. Golü yesek bile tekrardan geri gelmesini bilen takımız. Bunu başardığımız için çok mutluyuz."

Reis, Mourinho'nun harika bir teknik direktör olduğunu belirterek, "Ligin geri kalan kısmında iyi şans diliyorum. Üçüncü golü atmış olsalar belki maç orada bitecekti. Benim için iyi bir rol model diyebilirim. Bugün de kendisiyle ilk defa görüşme fırsatım oldu." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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