Rekortmen Milli Atlet Edanur Tulum, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları\'na Katılmayı Hedefliyor

Rekortmen milli atlet Edanur Tulum, 400 metrede 53.32 saniyelik derecesini geliştirerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.
Türkiye Atletizm Federasyonunun olimpik kadrosunda yer alan 18 yaşındaki milli atlet, 400 metrede elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.
Edanur Tulum, bu yıl Türkiye Büyükler Salon Şampiyonası'nda 400 metreyi 54.02 saniyede koşarak, Nevin İnce'ye ait 20 yaş altı Türkiye rekorunu egale etti.
Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede ikinci olan Edanur, aynı organizasyonda 4x400 bayrak yarışında da milli takımla altın madalyaya uzandı.
Edanur Tulum, 2023'te de Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) 400 metrede elde ettiği 53.32'lik dereceyle 18 ve 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.
Milli sporcu, Türkiye Atletizm Federasyonunun takviminde yer alan turnuvalarda bu derecesini geliştirerek 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak için Eskişehir'deki Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde çalışmalarını sürdürüyor.
"20'nci rekorumu kırıp, altın madalyaya uzandım"
Edanur Tulum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024 yılının kendisi için güzel başladığını ve katıldığı organizasyonlarda önemli başarılara imza attığını dile getirdi.
İstanbul'da düzenlenen Türkiye Büyükler Salon Şampiyonası'nda kırdığı rekora değinen milli atlet, "Şampiyonada 54.02'lik derecemle 20'nci rekorumu kırıp, altın madalyaya uzandım. Çekişmeli ve heyecanlı bir yarıştı. 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı istiyorum ancak en büyük hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda final koşmak. Peru'da 26-31 Ağustos'ta 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası var. Orada finalde yarışıp, güzel bir dereceyle kürsüde yer almayı hedefliyorum."
"Verilerimiz, dereceyi yakalayacağımız gösteriyor"
Edanur Tulum'un antrenörü Gökhan Dede ise Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 20 yaş altı rekorunu egale eden milli atlete güvendiğini belirterek, "Salonda koştuğumuz derece, açık havadaki derecelerin bir yansıması olacak. Verilerimiz, hedeflerimize yaklaştığımızı gösteriyor. 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak için gerekli olan zamanı yakalayacağımız bir göstergesi." ifadelerini kullandı.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılım barajının 400 metre için 50.95 saniye olduğu bilgisini veren Dede, Edanur Tulum'un olimpiyat vizesi alabilmesi için gereken şartları şöyle açıkladı:
"Dünya sıralamasındaki sistem var. Orada 52 saniyeyi 3 ya da 4 yarışmada koşarsak, olimpiyatlara gitme şansını yakalayacağız. En iyi 53.32 derecemiz var. Haziran ayına kadar 52 saniye derecelerini koşarsak olimpiyatlara gitme şansımız çok yüksek. 2024 Paris Olimpiyatları'na gitmemiz için dünyada ilk 48 sporcu arasına girmemiz gerekiyor. Bunun için de 1 saniye daha hızlı koşmalıyız. Böylece dünya sıralamasından olimpiyatlara gidebileceğiz. 1 saniye kısa da olsa atletizm için çok güçlü bir zaman. Şu anki verilerimiz bu dereceyi yakalayacağımız gösteriyor. 2028 Olimpiyat Oyunları'nda final koşma hedefimiz var. Edanur'un 400 metrede olimpiyat finali koşan ilk Türk kadın sporcu olmasını planlıyoruz."
Gökhan Dede, kendilerine destek olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'a teşekkür etti.
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