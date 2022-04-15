Rektör Çiçek, başarılı sporcularla iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Rektör Çiçek, başarılı sporcularla iftar yemeğinde buluştu

15.04.2022 12:39
Rektör Çiçek, başarılı sporcularla iftar yemeğinde buluştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sıtkı Koçman Özel Salonu'nda yıl boyu pek çok şampiyonada ve turnuvada derece elde eden MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla bir araya geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sıtkı Koçman Özel Salonu'nda yıl boyu pek çok şampiyonada ve turnuvada derece elde eden MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla bir araya geldi.

Atletizm Kadın Takımı, Kick Boks Takımı, Kadın ve Erkek Hokey Takımları, Oryantiring Kadın Takımı, Boks Takımı, Kadın ve Erkek Basketbol takımları ile birlikte iftarını açan Prof. Dr. Çiçek, önemli turnuvalara damgasını vuran ekiplere teşekkürlerini sunarak başarılarının devamını diledi.

Yemeğin ardından Rektör Çiçek, başarılı öğrencilere teşekkür belgelerini verdi. - MUĞLA

Rektör Çiçek, başarılı sporcularla iftar yemeğinde buluştu
Rektör Çiçek, başarılı sporcularla iftar yemeğinde buluştu
Rektör Çiçek, başarılı sporcularla iftar yemeğinde buluştu
Rektör Çiçek, başarılı sporcularla iftar yemeğinde buluştu

YORUMLAR
500
Uganda'dan PAÜ'ye ayakkabıcılık alanında iş birliği çağrısı Uganda'dan PAÜ'ye ayakkabıcılık alanında iş birliği çağrısı Makedonya'da Gençlik Kampına katılacak olan NEVÜ öğrencileri rektör Aktekin'i ziyaret etti Makedonya'da Gençlik Kampına katılacak olan NEVÜ öğrencileri rektör Aktekin'i ziyaret etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sıtkı Koçman, Rektör, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rektör Çiçek, başarılı sporcularla iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:45:22. #1.11#
SON DAKİKA: Rektör Çiçek, başarılı sporcularla iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement