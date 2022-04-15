Rektör Çiçek, başarılı sporcularla iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sıtkı Koçman Özel Salonu'nda yıl boyu pek çok şampiyonada ve turnuvada derece elde eden MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla bir araya geldi.

Atletizm Kadın Takımı, Kick Boks Takımı, Kadın ve Erkek Hokey Takımları, Oryantiring Kadın Takımı, Boks Takımı, Kadın ve Erkek Basketbol takımları ile birlikte iftarını açan Prof. Dr. Çiçek, önemli turnuvalara damgasını vuran ekiplere teşekkürlerini sunarak başarılarının devamını diledi.

Yemeğin ardından Rektör Çiçek, başarılı öğrencilere teşekkür belgelerini verdi. - MUĞLA