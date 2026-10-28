Rektör Gümüşsoy’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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Rektör Gümüşsoy’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Rektör Gümüşsoy’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir mesaj yayınladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir mesaj yayınladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, yayınladığı mesajda, "Asil Türk milletinin tarih sahnesinde varoluş iradesini, sarsılmaz azmini ve bağımsızlık aşkını tüm dünyaya ilan ettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde taçlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından mukaddes vatan topraklarımızı parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen şer odaklarına karşı başlatılan Milli Mücadele, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Bu destan, 29 Ekim 1923'te "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle perçinlenerek yeni Türk Devletinin sarsılmaz temelini oluşturmuştur. Cumhuriyet; sadece bir yönetim biçimi değil, bu topraklarda bin yıldır hüküm süren Selçuklu ve Osmanlı mirasından süzülüp gelen bağımsızlık karakterimizin en güçlü tezahürüdür. Bu düşüncelerle milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, Devletimiz ve Aziz Milletimiz ilelebet payidar kalsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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