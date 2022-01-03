Rektör Karacoşkun, Sporcular ile bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversiteli sporcular ile bir araya geldi.

Üniversiiiteli sporcular, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi. Öğrencilere, hocaları Doç. Dr. Cengiz Taşkın ile Dr. Öğr. Üyesi Yunus Gür de eşlik etti.

Rektör Karacoşkun; Üniversiteler Arası Müsabakalarda 1. olan Kadın Voleybol Takımı, 2. olan Erkek Voleybol Takımı, ikinci olan Kadın Hentbol Takımı, üçüncü olan Erkek Hentbol Takımı ve Dünya Müsabakalarında Muay Thai alanında 1. olan Yaren Kan'ı tebrik etti. Öğrencilerin hepsiyle gurur duyduğunu ifade eden Rektör Karacoşkun, onları yetiştiren hocalara da ayrıca teşekkürlerini iletti.

Başarıyı desteklemenin daha büyük başarıları beraberinde getireceğini söyleyen Rektör Karacoşkun, Üniversitenin her daim öğrencilerin yanında olacağını belirtti. - KİLİS