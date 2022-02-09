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Rektör Kızılay'dan başarılı sporculara hediye - Son Dakika

Rektör Kızılay'dan başarılı sporculara hediye

09.02.2022 09:58
Rektör Kızılay'dan başarılı sporculara hediye

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Tarih İçin Bir Ok At" temalı 4. Geleneksel Okçuluk Yarışması'nda erkekler kategorisinde birinci olan İnönü Üniversitesi Okçuluk Topluluğu öğrencilerini ödüllendirdi.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Tarih İçin Bir Ok At" temalı 4. Geleneksel Okçuluk Yarışması'nda erkekler kategorisinde birinci olan İnönü Üniversitesi Okçuluk Topluluğu öğrencilerini ödüllendirdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "Tarih İçin Bir Ok At" temalı 4. Geleneksel Okçuluk Yarışması'nda erkekler kategorisinde birinci olan Malatya İnönü Üniversitesi Okçuluk Topluluğu öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından ödüllendirildi. Rektör Kızılay, yarışmada birinci olan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Neslihan Durak ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç ve Okçuluk Topluluğu mensubu öğrenciler katıldı.

Yarışmada birinci olarak İnönü Üniversitesi'ni başarıyla temsil eden Topluluk Başkanı ve İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yusuf Albay, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Gökmen Baydar, Tarih Bölümü öğrencisi Berkay Bulam ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Meriç Çömlekçi'yi başarılarından ötürü kutlayan Rektör Kızılay, Okçuluk Topluluğu öğrencilerinin ulusal ve uluslararası platformlarda daha büyük başarılara imza atacağına inandığını kaydetti. Rektör Kızılay, bu başarıdan memnuniyet duyduğunu da belirterek geleneksel Türk okçuluğunun tarihi ve kültürel açıdan çok değerli olduğunu ve bu spora İnönü Üniversitesi'nde her anlamda destek verileceğini ifade etti.

Rektör Danışmanı ve Okçuluk Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Neslihan Durak ise topluluğun 500'ün üzerinde üyesi olduğunu ve her yıl ortalama 50 öğrencinin topluluğa üye olarak kaydedildiğini belirtti. Öğrencilerin bu başarısının arkasında şuurlu ve disiplinli bir okçuluk anlayışının bulunduğunu söyleyen Durak, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından topluluğa verilen destek ve katkıların da göz ardı edilemeyeceğinin altını çizdi.

Ziyaret, Rektör Kızılay'ın öğrencilere hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - MALATYA

Rektör Kızılay'dan başarılı sporculara hediye
Rektör Kızılay'dan başarılı sporculara hediye

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İnönü Üniversitesi, Kızılay, Okçuluk, Rektör, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rektör Kızılay'dan başarılı sporculara hediye - Son Dakika Spor


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