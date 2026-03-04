Renato Nhaga İlk Golünden Mutlu - Son Dakika
Renato Nhaga İlk Golünden Mutlu

04.03.2026 00:19
Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Nhaga, Alanyaspor’a karşı attığı golle mutlu olduğunu belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da 18 yaşındaki futbolcu Renato Nhaga, takıma katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Renato Nhaga, bir gol attığı maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, çok büyük bir kulübe geldim. Burada oynayabildiğim ve takımıma yardımcı olabildiğim için de çok mutluyum. Profesyonel olarak benim için çok kıymetli bir şans bu. Ben de ona göre çalışıyorum ve her gün çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Galatasaray kariyerindeki ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu anlatan Nhaga, "Tabiki çok daha fazlasının gelmesini isterim, bunun için daha fazla çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Alanyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

