- Renay Onur: "U23 Türk erkeklerde Hüseyin Can 36 yıllık rekoru kırdı"

İSTANBUL - Spor İstanbul Genel Müdürü Renay, bu sene İstanbul Maratonu'nda 100 farklı ülkeden katılım olduğunu belirtti. Renay ayrıca U23'te Türk erkeklerde 36 yıllık rekoru İBB Spor Kulübü sporcusu Hüseyin Can kırdığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen İstanbul Maratonu'nda heyecan 43. kez yaşandı. Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, yarışların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Havanın koşu için güzel olduğunu belirten Onur, "Güneşli hava atletler için yorucu ve yıpratıcı olabiliyor. Katılım harikaydı. Türkiye'de İstanbul'da yapılan bu yarış, dünyada tek kıtalar arası yarışı olması bizim çok gurur duyduğumuz bir iş. Katılım güzeldi. Sevindiren bir olay oldu. U23'te Türk erkeklerde rekor kırıldı. 36 yıllık rekoru İBB Spor Kulübü sporcusu Hüseyin Can kırdı. Bunun dışında genel kategoride Türk sporcumuz yok ama böyle bir rekor gelmesi bizim için mutluluk verici. Keyifli geçti. Herkes memnun. Bizim adımıza da güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

İstanbul'un dünyadaki diğer büyük şehirlerde olduğu gibi maratonun artık giderek önemli olduğu bir hale geldiğini ifade eden Renay Onur, "Katılım artıyor. Bu sene 100 farklı ülkeden katılım vardı. Yabancı katılımında neredeyse en yüksek 3. katılımdı. Bu son 5-6 yılda çeşitli sebeplerle çok ciddi düşüş olmuştu. Orada pandemiyle rağmen ciddi bir artış gördük. Türkiye'nin, İstanbul'un tanıtımı için önemli. Hepimiz Türkiye'ye uzun yıllardır olimpiyatları keşke İstanbul'a gelse diyoruz. O yüzden uluslararası etkinlikte hem olması hem büyüyor olması Türkiye'nin uluslararası spor etkinliklerinin itibarı açısından çok önemli olduğu nu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.