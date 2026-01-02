Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı - Son Dakika
Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Resmen açıklandı! Beşiktaş\'tan bomba Rafa Silva kararı
02.01.2026 14:08
Resmen açıklandı! Beşiktaş\'tan bomba Rafa Silva kararı
Haber Videosu

Beşiktaş, Antalya kampı kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda uzun süredir ayrılığı gündemde olan Rafa Silva kafilede yer alırken, Jonas Svensson ve David Jurasek ise sözleşme fesih görüşmeleri nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek Beşiktaş, kamp öncesi kadro listesini paylaştı. Siyah-beyazlı ekip, çalışmalarını 2-10 Ocak tarihleri arasında Antalya'da devam ettirecek.

RAFA SİLVA KARARI: KAMP KADROSUNDA YER ALDI

Beşiktaş'ta uzun süredir forma giymeyen ve takımdan ayrılması gündeme gelen Rafa Silva, Antalya kampı kadrosuna dahil edildi. Portekizli futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıktı. Rafa Silva son olarak 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinde süre almıştı.

2 FUTBOLCU KADROYA ALINMADI: FESİH GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Beşiktaş, kamp kadrosuna alınmayan iki isimle ilgili de resmi açıklama yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Jonas Svensson ile David Jurasek'in sözleşme fesih görüşmeleri nedeniyle kamp kadrosunda yer almayacağı ifade edildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'ın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek, takımımızın kamp kadrosunda yer almayacaklardır."

Son Dakika Spor Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı - Son Dakika

Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
