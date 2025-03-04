Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo kırbaçlanacak mı? - Son Dakika
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Spor

Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo kırbaçlanacak mı?

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Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun, AFC Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Esteghlal ile oynanacak maçın kadrosuna 2023 yılında İran'da engelli sanatçı Fatemeh Hammami ile yaşadığı olay nedeniyle "99 kırbaç" cezasına çarptırılacağı için alınmadığı iddia edilmişti. İran Büyükelçiliği, söz konusu iddiaları yalanladı.

04.03.2025 22:08  Güncelleme: 22:33
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Portekizli süper star Cristiano Ronaldo, AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İran takımı Esteghlal ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer almamıştı. Sürpriz olarak karşılanan bu durum sonrasında Ronaldo'nun geçmişte İran'da bir engelli hayranıyla yaşadığı olay nedeniyle "99 kırbaç" cezasına çarptırılacağı ve bu nedenle kadroya alınmadığı iddialarını gündeme getirmişti.

İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ YALANLADI

İran Büyükelçiliği, söz konusu iddiaları yalanladı. Elçilik, talkSPORT'a yaptığı açıklamada "İran'da uluslararası bir sporcu hakkında mahkeme kararı verildiği yönündeki iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Cristiano Ronaldo'nun Fatemeh Hammami ile yaptığı içten ve insani buluşma, halkımız ve ülkemizin spor otoriteleri tarafından övgüyle karşılandı" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Cristiano Ronaldo 2023 yılında Persepolis'e karşı oynayacakları maç için İran'a geldiğinde Al-Nassr'ın takım otelinde hayranı Fatemeh Hammami ile bir araya gelmişti. Ayağıyla resim yapan sanatçı Hammami, Ronaldo'ya kendi çizdiği birkaç tablo hediye etmiş, Portekizli yıldız da bu hediyeleri kabul edip sanatçıyla duygusal anlar yaşamıştı. Bunun üzerine tecrübeli futbolcunun İran yasalarına göre evli bir kadına dokunarak kuralları ihlal ettiği öne sürüldü ve bu da "99 kırbaç" cezası spekülasyonlarına yol açtı.

Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo kırbaçlanacak mı?

RONALDO NEDEN OYNAMADI?

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'ın Esteghlal ile oynadığı ve 0-0 sona eren karşılaşmaya kas yorgunluğu nedeniyle çıkmadığı bildirildi. 40 yaşındaki yıldızın sakatlık riski almaması adına dinlendirildiği belirtilirken, bu sezon 30 maçta 25 gol kaydettiği vurgulandı.

Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo kırbaçlanacak mı?

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Son Dakika Spor Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo kırbaçlanacak mı? - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Fırat Yanku:
    haberi okuyunca çok güldüm 46 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Fantazi olarak kendini kırbaçlatabilir. 28 15 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    fatih hoca dikkat et her an kırbacı yersin hele bi mac daha kaybet bak 37 3 Yanıtla
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