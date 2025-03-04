Resmi açıklama geldi: Cristiano Ronaldo kırbaçlanacak mı?

Spor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Portekizli süper star Cristiano Ronaldo, AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İran takımı Esteghlal ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer almamıştı. Sürpriz olarak karşılanan bu durum sonrasında Ronaldo'nun geçmişte İran'da bir engelli hayranıyla yaşadığı olay nedeniyle "99 kırbaç" cezasına çarptırılacağı ve bu nedenle kadroya alınmadığı iddialarını gündeme getirmişti.

İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ YALANLADI

İran Büyükelçiliği, söz konusu iddiaları yalanladı. Elçilik, talkSPORT'a yaptığı açıklamada "İran'da uluslararası bir sporcu hakkında mahkeme kararı verildiği yönündeki iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Cristiano Ronaldo'nun Fatemeh Hammami ile yaptığı içten ve insani buluşma, halkımız ve ülkemizin spor otoriteleri tarafından övgüyle karşılandı" ifadelerine yer verdi.