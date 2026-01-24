Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi - Son Dakika
Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi

Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri\'nin yeni adresi
24.01.2026 07:28
Juventus ile Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin transferi için sözlü anlaşmaya varırken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Youssef En-Nesyri'nin transferiyle ilgili Juventus ve Fenerbahçe arasında anlaşma sağlandığı iddia edildi. Tarafların, resmi açıklama öncesi son detayları netleştirdiği belirtildi.

SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Juventus ile Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda sözlü anlaşmaya vardı. Yapılan görüşmelerin ardından transferin tamamlanma aşamasına geldiği ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAKIN

Kulüplerin, oyuncunun transfer koşullarını netleştirerek önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Sürecin kısa süre içinde sonuçlanacağı öngörülüyor.

SEZON PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Faslı golcü bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 1 asistlik katkı sağladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    BIRILERI OSIMEN ILE KIYASLIYORDU 1 7 Yanıtla
    Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    Osimen Galatasaray'da oynuyor, Nesri Juventus'a gidiyor. Demek ki, ikisini kıyaslarken Nesri'ye haksızlık yapılmış 4 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
08:51
Bebek Otel’de kriz Ali Koç, Okan Buruk’a ’’Senin de sıran gelecek’’ demiş
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş
08:38
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
08:36
Aylardır futbol oynamayan Mario Balotelli’nin yeni takımı bomba
Aylardır futbol oynamayan Mario Balotelli'nin yeni takımı bomba
08:12
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı
Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
08:07
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
07:58
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
