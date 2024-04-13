Resti çekti! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika
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Spor

Resti çekti! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor

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Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Victor Nelsson, kulüpten ayrılma kararı aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Nelsson için yeni bir sözleşme teklif etti ancak Danimarkalı yıldız, bu teklifi reddetti ve Avrupa'dan gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye karar verdi.

13.04.2024 11:10  Güncelleme: 11:15
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Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan önümüzdeki sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TEKLİFİ REDDETTİ

Gösterdiği performansla büyük beğeni alan Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson için transferde sıcak saatler yaşanıyor. Takvim'de yer alan habere göre, Galatasaray'da yönetim Nelsson'a yeni bir sözleşme talebinde bulundu. Ancak başarılı oyuncu, bu teklifi reddederek Avrupa'dan gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye karar verdi.

NAPOLİ DEVREDE

Yıldız futbolcunun adı Serie A'nın son şampiyonu Napoli ile anılıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Nelsson bu transfere sıcak bakıyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

26 yaşındaki yıldız futbolcu Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 120 maça çıktı. Nelsson, bu mücadelelerde 4 gol ve 1 asist kaydetti.

Resti çekti! Victor Nelsson Galatasaray\'dan ayrılıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Resti çekti! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sedat Bezmen: Gs karıştırmak için artık ne haber yapsak diye uğraşıyosunuz..anlayın işte şampiyon Galatasaray ;) 126 42 Yanıtla ferhat eser: tff seçime gidiyor diye gese zaten karıştı şuan panik halindeler şampiyonluk gitti :)) 28 85 Barış Kılıç: Vah vah nasıl üzüldüm sana ya 17 43
  • ferhat eser: Beşiktaş kötü diye gese lider yoksa rüyanızda görürsünüz siz onu ama bu sene şampiyon fenerbahçe olacak bunu yazın 24 84 Yanıtla Amed Cylan: Evet kesinlikle o sene bu sene :) 25 26 Cemal Hekim: Atma FERHATTTTT atma:)))))JIMNASTIK kulübünüz 5 yada 6 senede bir şampiyon oluyor GALATASARAY ile denk değilsiniz artık anlayin 38 6 Turan Alan: Siz nasıl bir hayal dünyasında yaşıyorsunuz kardeşim ama teorin baya iyi ?? 3 0
  • Cemal Hekim: Kimse GALATASARAYDAN büyük değildir bu şerefli formayı giymek nasip olmaz herkese HAGI TAFFAREL JARDEL gören bizler seni hatırlamayız bile 41 12 Yanıtla
  • Aslan Bektaş: İsminizi yalan haberler diye değişin . 33 5 Yanıtla
  • ferhat eser: Güle güle 22 10 Yanıtla
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