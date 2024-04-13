Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan önümüzdeki sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Gösterdiği performansla büyük beğeni alan Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson için transferde sıcak saatler yaşanıyor. Takvim'de yer alan habere göre, Galatasaray'da yönetim Nelsson'a yeni bir sözleşme talebinde bulundu. Ancak başarılı oyuncu, bu teklifi reddederek Avrupa'dan gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye karar verdi.
Yıldız futbolcunun adı Serie A'nın son şampiyonu Napoli ile anılıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Nelsson bu transfere sıcak bakıyor.
26 yaşındaki yıldız futbolcu Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 120 maça çıktı. Nelsson, bu mücadelelerde 4 gol ve 1 asist kaydetti.
Son Dakika › Spor › Resti çekti! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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