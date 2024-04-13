Resti çekti! Victor Nelsson Galatasaray\'dan ayrılıyor

ferhat eser:

Beşiktaş kötü diye gese lider yoksa rüyanızda görürsünüz siz onu ama bu sene şampiyon fenerbahçe olacak bunu yazın

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Amed Cylan: Evet kesinlikle o sene bu sene :) 25 26

Cemal Hekim: Atma FERHATTTTT atma:)))))JIMNASTIK kulübünüz 5 yada 6 senede bir şampiyon oluyor GALATASARAY ile denk değilsiniz artık anlayin 38 6