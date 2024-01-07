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Rey Manaj, Sivasspor'un Kayserispor maçında 2 gol atarak gol sayısını 11'e çıkardı - Son Dakika
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Rey Manaj, Sivasspor'un Kayserispor maçında 2 gol atarak gol sayısını 11'e çıkardı

Sivasspor'un 26 yaşındaki futbolcusu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Kayserispor maçında 2 gol atarak bu sezonki gol sayısını 11'e yükseltti. Manaj, 90. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirirken, 90+8. dakikada da baskı sonucu kazanılan topu ağlarla buluşturdu. Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkaran Manaj, Türkiye Kupası maçlarında da 3 gol atmış oldu ve toplam gol sayısını 11'e çıkardı.

Rey Manaj, Sivasspor\'un Kayserispor maçında 2 gol atarak gol sayısını 11\'e çıkardı
07.01.2024 - 16:25,
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Sivasspor'un 26 yaşındaki futbolcusu Rey Manaj, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezonki gol sayısını 11'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-1 mağlup ederken, Arnavutluk futbolcusu Rey Manaj de rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Manaj müsabakada 90. dakikada kazanılan penaltıda topun başında geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 90+8. dakikada baskı sonucu kazanılan topu alan Manaj düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. Türkiye Kupası maçlarında da 3 golü bulunan Rey Manaj toplamdaki gol sayısını da 11'e yükseltti.

Mücadeleye 11'de başlayan Manaj, 90 dakika sahada kaldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Rey Manaj, Sivasspor'un Kayserispor maçında 2 gol atarak gol sayısını 11'e çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rey Manaj, Sivasspor'un Kayserispor maçında 2 gol atarak gol sayısını 11'e çıkardı - Son Dakika
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