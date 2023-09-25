Reyting uğruna bu kadarı da fazla! Reklam arasında yaşananlar ''Bu kadarı iğrençlik'' dedirtti - Son Dakika

Reyting uğruna bu kadarı da fazla! Reklam arasında yaşananlar ''Bu kadarı iğrençlik'' dedirtti

Son Güncelleme: 25.09.2023 11:02

Ahmet Çakar, yorumcusu olduğu programın reklam arasında kendisini kameraya alan Ertem Şener'e ağzındaki suyu püskürttü. Bu hareketiyle büyük tepki toplayan Çakar'a tepki yağarken, yaşananlar "iğrençlik" olarak yorumlandı.

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol adlı programın reklam arasında yaptığı hareketle büyük tepki çekti. Kendisini kayda alan Ertem Şener'e ağzındaki su püskürten Çakar'a eleştiri yağdı.

"ŞAKA DEĞİL BU"

Stüdyoya getirilen kamerayı Ahmet Çakar'a çeviren Ertem Şener, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Çakar o an içtiği suyu ağzından kameraya püskürttü. Kamerayı stüdyoya getiren kişi ise, "Allah! Kameram, kameram hocam şaka değil bu ya." dedi.

TEPKİ YAĞDI

Ahmet Çakar'ın bu hareketi büyük tepki çekerken sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu. Birçok izleyici Çakar'ın yaptığını "İğrençlik" olarak tanımladı.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:

Reyting uğruna ne yapacaklarını şaşırdılar! Reklam arasında yaşananlara herkes 'iğrençlik' diyor
Reyting uğruna ne yapacaklarını şaşırdılar! Reklam arasında yaşananlara herkes 'iğrençlik' diyor
Reyting uğruna ne yapacaklarını şaşırdılar! Reklam arasında yaşananlara herkes 'iğrençlik' diyor
Reyting uğruna ne yapacaklarını şaşırdılar! Reklam arasında yaşananlara herkes 'iğrençlik' diyor
Reyting uğruna ne yapacaklarını şaşırdılar! Reklam arasında yaşananlara herkes 'iğrençlik' diyor
Reyting uğruna ne yapacaklarını şaşırdılar! Reklam arasında yaşananlara herkes 'iğrençlik' diyor
Reyting uğruna ne yapacaklarını şaşırdılar! Reklam arasında yaşananlara herkes 'iğrençlik' diyor
Reyting uğruna ne yapacaklarını şaşırdılar! Reklam arasında yaşananlara herkes 'iğrençlik' diyor

Ertem Şener, Ahmet Çakar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Reyting uğruna bu kadarı da fazla! Reklam arasında yaşananlar ''Bu kadarı iğrençlik'' dedirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Reyting uğruna bu kadarı da fazla! Reklam arasında yaşananlar ''Bu kadarı iğrençlik'' dedirtti - Son Dakika
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