Reyting uğruna bu kadarı da fazla! Reklam arasında yaşananlar ''Bu kadarı iğrençlik'' dedirtti

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol adlı programın reklam arasında yaptığı hareketle büyük tepki çekti. Kendisini kayda alan Ertem Şener'e ağzındaki su püskürten Çakar'a eleştiri yağdı.

"ŞAKA DEĞİL BU"

Stüdyoya getirilen kamerayı Ahmet Çakar'a çeviren Ertem Şener, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Çakar o an içtiği suyu ağzından kameraya püskürttü. Kamerayı stüdyoya getiren kişi ise, "Allah! Kameram, kameram hocam şaka değil bu ya." dedi.

TEPKİ YAĞDI

Ahmet Çakar'ın bu hareketi büyük tepki çekerken sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu. Birçok izleyici Çakar'ın yaptığını "İğrençlik" olarak tanımladı.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle: