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Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler - Son Dakika

Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler

10.01.2022 21:34
Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler

Geçtiğimiz ay yönetim kurulundan istifa eden eski Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından, "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz" mesajını paylaştı. Epözdemir'in bu mesajı Başkan Burak Elmas'a yönelik olarak algılandı.

Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin sona ermesinin yankıları sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Başkan Burak Elmas'la yaşadığı fikir ayrılığının ardından 2. Başkanlık görevinden istifa eden Rezan Epözdemir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

BAŞKAN ELMAS'I MI KASTETTİ?

Epözdemir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz. İnsanlar tercihleriyle yaşar ve her tercih bir vazgeçiştir." ifadelerini kullandı. Epözdemir'in bu mesajı Başkan Elmas'ı kastettiği belirtiliyor.

Galatasaray'da sular durulmuyor! Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler

TERİM'İN ESKİ AVUKATI

Yönetime girmeden önce Fatih Terim'in avukatlığını yapan Epözdemir'in tecrübeli teknik adama çok yakın olduğu biliniyor.

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Rezan Epözdemir, Burak Elmas, Fatih Terim, İstifa, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler - Son Dakika
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