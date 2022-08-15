Bu sezon ilk kez uygulamaya konulan Rezerv Lig'in 2. haftasında, Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Adana Demirspor tesislerinde oynanan ve Volkan Okur, Adem Şahan, Mehmet Pekmezci hakem üçlüsünün yönettiği maçı Adanaspor kazandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Rezerv Lig: Adana Demirspor: 3 DG Sivasspor: 1 - Son Dakika

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