Rezerv Lig: Adana Demirspor: 3 DG Sivasspor: 1 - Son Dakika
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Rezerv Lig: Adana Demirspor: 3 DG Sivasspor: 1

15.08.2022 11:52
Rezerv Lig: Adana Demirspor: 3 DG Sivasspor: 1

Rezerv Lig'in 2. hafta maçında Adana Demirspor ile DG Sivasspor karşılaştı.

Rezerv Lig'in 2. hafta maçında Adana Demirspor ile DG Sivasspor karşılaştı. Müsabakayı Adana temsilcisi 3-1'lik skorla kazandı.

Bu sezon ilk kez uygulamaya konulan Rezerv Lig'in 2. haftasında, Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Adana Demirspor tesislerinde oynanan ve Volkan Okur, Adem Şahan, Mehmet Pekmezci hakem üçlüsünün yönettiği maçı Adanaspor kazandı.

Maçın 24. dakikasında Berk Yıldız, 42. dakikasında Salih Kavrazlı ve 45+2. dakikada Jovan Mavex'in attığı goller Adana Demirspor'u galibiyete taşıdı. Yiğidolar'ın tek golü ise 20. dakikada Emirhan Tak'tan geldi.

Bu skorun ardından Sivas temsilcisi, 1 puanda kalarak 13. sıraya geriledi. Adana Demirspor ise puanını 3'e çıkartarak 9. sıraya yerleşti. - SİVAS

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Süper Lig'deki 2 maçta bir puan alabilen Sivasspor, yeni sezona kötü başladı Süper Lig'deki 2 maçta bir puan alabilen Sivasspor, yeni sezona kötü başladı Demir Grup Sivasspor: 3-0 Demir Grup Sivasspor: 3-0
Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Rezerv Lig, Sivasspor, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rezerv Lig: Adana Demirspor: 3 DG Sivasspor: 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rezerv Lig: Adana Demirspor: 3 DG Sivasspor: 1 - Son Dakika
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