RFS Tarihi Beraberlik Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

RFS Tarihi Beraberlik Aldı

Viktors Morozs, Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak tarihi puan aldıklarını açıkladı.

03.10.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Letonya temsilcisi RFS'nin teknik direktörü Viktors Morozs, tarihi bir beraberlik aldıklarını söyledi.

Morozs, başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanlarını aldıklarını aktaran Letonyalı teknik adam, "Aldığımız sonuçtan dolayı çok memnunum. Tarihteki ilk puanımızı aldık. Takım olarak çok mutluyuz. Galatasaray gibi bir takıma karşı iyi bir oyun sergiledik. Oyuncularım fiziksel olarak iyi durumdaydı. Bu sayede maçı berabere getirebildik." diye konuştu.

Viktors Morozs, maçı kazanamadıkları için hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadıklarının sorulması üzerine, "Maçı kazanamadığımız için hayal kırıklığımız yok. Aslında öne geçme şanslarımız oldu ama aldığımız sonuç bize yeter." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle forma giyememesinin kendilerinin avantajı olduğunu dile getiren Morozs, "Osimhen oynasaydı farklı olurdu. Galatasaray'a güç katardı. Osimhen, Icardi'den farklı bir oyuncu. Bana göre savunmamızı daha rahat geçebilirdi. Böyle bir forvete karşı oynamak zor olurdu. Bugün oynamaması Galatasaray için bir eksiklik oldu. Osimhen güçlü ve tehlikeli oyuncu. Bugün oynasaydı bizim için zor olurdu." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Viktors Morozs, Galatasaray, Letonya, Futbol, Dünya, Spor, riga, Son Dakika

Son Dakika Spor RFS Tarihi Beraberlik Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
21:42 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 00:22:42. #1.11#
SON DAKİKA: RFS Tarihi Beraberlik Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement