Rick van Drongelen: En Tehlikeli Forvet Osimhen

Spor

- Drongelen: "Süper Lig'deki en tehlikeli forvet Victor Osimhen"

Samsunspor'un başarılı defans oyuncusu Rick van Drongelen:

"Gelecekte de Türkiye'de kalmayı düşünüyorum"

"Avrupa kupalarına gitmek ilginç ve güzel bir tecrübe olacaktır"

SAMSUN - Samsunspor'un başarılı savunmacısı Rick van Drongelen, kendisini en çok zorlayan ve ligin en tehlikeli forvetinin Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen olduğunu söyledi.

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Samsunspor'da şimdiye kadar oynanan tüm maçlarda 90 dakika süre alan Hollandalı stoper Drongelen, 26. yaş gününde İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Takımın ve kendisinin form durumu, gelecek planları ile ligdeki rakiplerini değerlendiren Rick van Drongelen, Avrupa kupalarına katılmak için daha çok puan toplamaları gerektiğine değindi.

Takım ve kendi performansının bu zamana kadar iyi gittiğini ifade eden Rick van Drongelen, "Sezon genel itibarıyla güzel geçiyor. Güzel işler yaptığımız için mutluyum. Şu ana kadar tüm maçlarda süre aldım. Takımdaki görevimi yapmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar herkes takımdaki görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Senenin son maçı olan Sivasspor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyorum" dedi.

"Süper Lig'deki en tehlikeli forvet Victor Osimhen"

Edin Dzeko, Ciro Immobile ve Victor Osimhen gibi forvetlerden kendisini en çok zorlayanın hangisi olduğu sorusunu cevaplayan van Drongelen, "Tüm forvet oyuncularına saygım var. Hepsi çok kaliteli oyuncular. Kimin beni ne kadar zorladığı biraz maça da bağlı. Performansınız maçtan maça da değişkenlik gösterebiliyor. Takım halinde nasıl savunma yaptığınız da çok önemli. Bazı maçlarda çok dar alanlarda defans yapabiliyorsunuz. Beni en zorlayan forvet konusunda bir isim verecek olursak buna Victor Osimhen diyebilirim. Bence Süper Lig'deki en tehlikeli forvet Victor Osimhen. Zaten bunu da herkes görüyor ve anlıyor. Bu yüzden de Avrupa'nın büyük takımları kendisini takip ediyor" diye konuştu.

"Gelecekte de Türkiye'de kalmayı düşünüyorum"

Türkiye'ye kısa süreli gelmediğinin altını çizen başarılı stoper, "Geçen sezon da birçok maç oynadım. Bu sene yeni bir hocayla sezona başladık. Geçen yıl oynadığımız oyun tarzı ile bu seneye oynadığımız tarz biraz farklı. Geçen sene sol bek pozisyonda bile görev aldım. 2 farklı oyun tarzı da oynasak hem geçen sezon hem de bu sezon kendimi rahat hissediyorum. Gelmeden önce Türkiye'ye geldikten sonra sadece 1-2 sezon değil de daha uzun yıllar kalmak gibi bir düşüncem vardı. Sonuç olarak kendimi durmadan geliştirmem gerekiyor. Takım olarak da güzel işler yapıyoruz ama bir seviye daha atlamamız gerekiyor. Doğru yolda gidiyoruz ve daha iyisini de yapabiliriz. Samsun'da olduğum için çok mutluyum. Sonuçta devam eden bir kontratım var. Gelecekte neler olacak, ona bakacağız. Adım adım gitmek gerekiyor. Bireysel anlamda kendimi geliştirmek ve bir sonraki adımı atabilecek pozisyona gelmek isterim ancak ne zaman ve neresi olur, bunun hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Gelecekte de Türkiye'de kalmayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Avrupa kupalarına gitmek ilginç ve güzel bir tecrübe olacaktır"

Takımın Avrupa kupaları hayalinden de bahseden Drongelen, "Puan durumuna baktığımızda güzel bir yerdeyiz. Yine de Avrupa kupaları hakkında konuşmak için çok erken. Mart ayına geldiğimizde yine o sıralarda olursak bizim adımıza Avrupa'ya gitmek çok ilginç bir tecrübe ve güzel olacaktır. Şu an için çok erken. O hedeflere ulaşmak için daha fazla toplamak gerekiyor. Bunun için de maç maç ilerlememiz gerekiyor ki şu anda da yaptığımız bu" ifadelerini kullandı.

Drongelen, Samsunspor formasıyla bu sezon 15 lig maçının tamamında 90 dakika görev alıp, 2 de gol atma başarısı gösterdi.