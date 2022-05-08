Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu: Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu: Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz

08.05.2022 20:13

Bugün saat 19:00'da başlayan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk yarısında büyük gerginlikler yaşandı. İlk 45 dakikayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz, öyle bir maç. Bu gerginlikler, bu ligde neler olabileceğini hayal bile edemiyorum. Hakem, maçın ikinci yarısında kuralları uygularsa 4 kırmızı kart çıkar, maç 9'a 9 biter" dedi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı oldukça tempolu geçerken, gerginlikler de hiç eksik olmadı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ilk 45 dakikasını TRT Spor'da değerlendirdi.

HAKEM KURALLARI UYGULARSA MAÇ 9'A 9 BİTER

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz, öyle bir maç... Batshuayi'yi beğenen bir adamım normalde ama bugün fizik olarak hiç yok, gidemiyor. Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan, sanki 10 yıldır banko oyuncuymuş gibi oynuyor. Beşiktaş'ta bunun üzeri yok... Ghezzal inanılmaz oynuyor, formda... Bu gerginlikler, bu ligde neler olabileceğini hayal bile edemiyorum. Hakem, maçın ikinci yarısında kuralları uygularsa 4 kırmızı kart çıkar, maç 9'a 9 biter" dedi.

YORUMLAR
500
Süper Lig'de sezonun son derbisi bu akşam oynanacak: İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'de sezonun son derbisi bu akşam oynanacak: İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yaptı Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yaptı

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu: Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu: Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz
20:09 Avukat Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
20:04 TÜGVA binası önüne el yapımı bomba bırakan terörist tutuklandı
20:01 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
20:00 Temel Karamollaoğlu sığınmacılarla ilgili yaşanan tartışmalar hakkında konuştu: Nefret dolu söylemlerden vazgeçilmeli
19:52 Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasına Filip Novak damga vurdu
19:31 G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı! Petrol ihracatını bitirme kararı aldılar
19:20 Derbi öncesi gergin anlar! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı
19:18 Duyanlar kulaklarına inanamadı! Kocasının borcuna karşılık tamirciyle cinsel ilişkiye girmiş
18:52 1. Lig maçları tamamlandı! 9 karşılaşmada birbirinden kritik sonuçlar alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 20:17:21. #1.11#
SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu: Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement