Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Galatasaray'ın son 20 yıldaki en zayıf kadrosuydu, Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncuları bile daha kaliteli - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Galatasaray'ın son 20 yıldaki en zayıf kadrosuydu, Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncuları bile daha kaliteli

11.04.2022 07:58

2-0'lık derbiyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Galatasaraylı dostlar hiç alınmasın bu konuda" diyerek sarı kırmızılı takımın performansına dair yorum yaptı. "15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu. Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncularından çıkaracağımız 11, Galatasaray'ın bugün sahaya çıktığı 11'inden kaliteli" diyen Dilmen'in ifadeleri Galatasaray taraftarının tepkisini çekti.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen'in sarı-kırmızılı takımın kadro kalitesiyle ilgili söyledikleri Galatasaray taraftarını sinirlendirdi.

Çıldırtan sözler! Rıdvan Dilmen 'Galatasaraylı dostlar alınmasın' dedi ama tepkiler çığ gibi

"15-20 YILDIR EN ZAYIF GALATASARAY KADROSU BU"

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşılaştıran Dilmen, "Galatasaraylı dostlar hiç alınmasın bu konuda" diyerek "Galatasaray'ın 3 orta sahası Taylan, Berkan, Cicaldau Fenerbahçe'de oynayamaz. 15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu. Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncularından çıkaracağımız 11, Galatasaray'ın bugün sahaya çıktığı 11'inden kaliteli" ifadelerini kullandı. Ünlü yorumcunun bu sözleri, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Galatasaray'ın son 20 yıldaki en zayıf kadrosuydu, Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncuları bile daha kaliteli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Galatasaray'ın son 20 yıldaki en zayıf kadrosuydu, Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncuları bile daha kaliteli - Son Dakika
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