Rıdvan Dilmen\'den şampiyonluk kehaneti

22.02.2026 16:42
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor'a 2-0 kaybettiği mücadelenin ardından şampiyonluk yarışı hakkında yorumlarda bulundu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisine değinen Dilmen, ''Rams Park'ta iki alternatifin yaradığı takım şampiyon olur.'' diyerek iddialı bir ifade kullandı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor'a 2-0 kaybettiği mücadeleyi Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi.

"HİÇ BURUN BURUNA OLMAMIŞLARDI"

Şampiyonluk yarışındaki iki takımın ilk kez pazartesi günü puan puana gelebileceğini belirten Rıdvan Dilmen, "Futbolda dün yok. Bugün ve bugünden sonra var. Konyaspor maçından sonra Galatasaray hangi mentalite de olacak? Okan Buruk döneminde ligin 23. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe hiç burun buruna olmadı. Pazartesi günü ilk kez puan puana olabilirler." dedi.

"İKİ ALTERNATİFİN YARADIĞI TAKIM ŞAMPİYON"

Galatasaray'ın sahasında oynanacak derbinin şampiyonu belirleyeceğini ifade eden Dilmen, "Rams Park'ta iki alternatifin yaradığı takım şampiyon olur. Şimdiki şartları ve havayı gördüğümüz zaman orada kazanan şampiyon olacak. Galatasaray o zamana kadar daha sert maçlar oynayacak. Oyundan çok oyuncuların hallerine bakacağız."

Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

