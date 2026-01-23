Rıdvan Dilmen, \'\'Fenerbahçe\'nin en büyük sorunu bu\'\' diyerek asıl problemi açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, Aston Villa'ya 1-0 kaybetti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi Sports Digitale YouTube ekranlarında değerlendirdi.

''İKİ FARKLI FENERBAHÇE İZLEDİK''

Mücadelede iki farklı Fenerbahçe'nin olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, ''Favorilerden Aston Villa ile gizli favorilerden Fenerbahçe'nin maçı vardı. Aston Villa kontrasyonu çok yüksek geldi buraya. Maçın başında üstünlüğü eline aldı. İki farklı Fenerbahçe izledik. İlk 60 dakika ve sonraki 37 dakikadaki Fenerbahçe. İlk 60 dakikada organizasyon olarak kötü Fenerbahçe. İlk yarı soyunma odasına 1-0'la girdiğine şükrediyorduk.'' dedi.

''TEHDİT UNSURU TALISCA GİRDİKTEN SONRA''

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'nın oyuna girmesi ile daha çok tehlike yarattığını belirten Dilmen, ''Kaleye tehdit unsuru Talisca girdikten sonra oldu. Öndeki oyuncular verimli olamazsa o kadar zorlanırsınız ki bu takımlara karşı. 50-55. dakikalarda 3-0 bile olabilirdi. Ama o dakikadan sonra Fenerbahçe ipleri aldı. Antrenörleri ne dedi 4 tane oyuncuyu birden değiştireyim, Fenerbahçe geliyor çünkü dedi.'' ifadelerini kullandı.

''FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK SORUNU...''

Fenerbahçe'nin en büyük problemini açıklayan Rıdvan Dilmen, ''Fenerbahçe'nin en büyük sorunu, sol ve sağ taraf oyuncularının golcü olmaması. Sow, Emenike, Kuyt oynadığı zaman atıyordu. Fenerbahçe'de tek gol yolu Talisca ve Asensio'nun gol yeteneği. Kerem örneğin ikinci forvet gibi içeride olacaksa, o zaman sola orta saha ya da sol bekinizi iyi sokmanız lazım. Ama elinizde o yok. Mesela bugün Levent olsaydı, çok farklı şeyler konuşabilirdik. Galatasaray maçının golüne benzer golü görebilirdik.'' sözlerini sarf etti.